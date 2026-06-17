MEC: Fiscalía advierte con penas de hasta 7 años por títulos falsos

Tras el escándalo que sacude al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que denunció la existencia de al menos 250 títulos falsos de docentes, desde el Ministerio Público indican que hasta la fecha determinaron dos tipos penales que podrían afrontar los imputados en esta trama.

El caso saltó en la cartera educativa en el 2024, cuando recibieron denuncias anónimas sobre profesores que se habían inscripto a un Concurso Público de Oposición (CPO), pero que en realidad habrían obtenido diplomas no auténticos en Ciencias de la Educación.

La sospecha sobre 550 diplomas presumiblemente falsificados fueron remitidos a la Fiscalía, que hasta ahora determinó que 250 de estos documentos son apócrifos.

Durante la investigación, el Ministerio Público recibió un aluvión de reclamos en las instituciones educativas. Tal es el caso, que ahora sospechan de la existencia de al menos 1.500 títulos falsos de profesores, muchos de los cuales siguen en aulas en escuelas públicas y privadas.

Los posibles hechos punibles por títulos falsos en el MEC

La fiscala Teresa Sosa Laconich fue designada para investigar un primer grupo denuncias en el sector educativo. La agente fiscal es quien afirma que habrían 1.500 casos más de documentos apócrifos.

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Explica que hay dos tipos penales en esta causa. La presunta producción de documentos no auténticos, que conlleva una pena desde 6 meses hasta 5 años de prisión. El otro hecho es estafa, considerando que muchos docentes ingresaron al MEC o a colegios privados luego de adquirir sus documentos falsificados.

La pena por estafa también prevé una condena de 6 meses hasta 5 años de cárcel. “Si una persona es condenada por dos tipos penales, se hace un promedio en la sentencia, entonces, combinados ambos, la pena podría ser de hasta 7 años y 6 meses de cárcel”, indicó la agente fiscal.

Sosa remarcó que la investigación está muy avanzada y puede probar la la producción de documentos no auténticos. “Ya tenemos con absoluta claridad que se trata de documentación, certificados de estudios y títulos falsos. No hay ninguna duda”, apuntó.

Los Institutos de Formación Docente investigados

En este proceso fiscal, donde ya hay docentes del MEC que están imputados, se investigó la relación con estas personas y tres Institutos de Formación Docente (IFD), de los cuales uno es del departamento de Alto Paraná y otros dos son del departamento de San Pedro.

Dos de los imputados, el profesor Sergio Pera, de 57 años, y la docente Herminia Fretes Vázquez, de 61 años de edad, se hacían pasar por maestros y directores del Instituto de Formación Docente San José y del Instituto de Formación Docente María Auxiliadora, ambos en San Pedro.

“Son institutos abiertos, con local, con cartel, conocidos en su comunidad, pero que utilizan nombres de fantasía porque en realidad no están registrados, no están habilitados, solo que existen físicamente”, expresó la fiscala Teresa Sosa.

Hay dos grupos de personas que accedieron a títulos en estos institutos. Por un lado, hay quienes compraron directamente sus documentos y cartones. “Pero luego están los que en su buena fe, asistieron a clases, pagaron matrícula, cuotas, pero sus títulos no valen al ser instituciones no habilitadas”, dijo la agente.

Títulos falsos: tercer instituto está vinculado a Orlando Arévalo

El tercer IFD que está dentro de la carpeta fiscal es “Virgen de Schoenstatt”, ubicado en la ciudad de Minga Guazú y que está vinculado a la familia del ex diputado Orlando Arévalo, implicado en el uso indebido de influencias y supuestos hechos de corrupción, en el famoso caso de filtración de los chats de Lalo Gómes.

Según documentos del MEC, Gloria Natividad Arévalo González, es la directora propietaria de este local. La directora es hija de Arévalo y de la polémica concejala de Lambaré, Carolina González.

“Virgen de Schoenstatt”, figura en una lista de institutos que habían sido investigados por el MEC por fraude en exámenes de ingreso de Concursos Públicos de Oposición. En un chat grupal, supuestamente la misma edil de Lambaré era quien compartía una matriz con las respuestas correctas, todo durante la realización de las pruebas. Hasta la fecha no se dio a conocer ningún resultado producto de estas investigaciones.

La fiscala Teresa Sosa aclaró que tanto Sergio Pera como Herminia Fretes habrían utilizado el membrete del instituto Virgen de Schoenstatt, pero sin involucrar y sin conocimiento de los directivos del centro educativo. “Solamente habrían utilizado el membrete de la institución en certificados de estudio y en el título”, aseguró.

El mapa de los títulos falsos en el MEC

La denuncia de los títulos falsos también afecta a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), pues los presuntos estafadores utilizaban también el membrete de esta casa de estudios para colocarlo en documentos apócrifos.

Según la Fiscalía, las zonas donde detectaron títulos de contenido falso, hasta la fecha, pertenecen a cuatro departamentos:

San Pedro

Alto Paraná

Caaguazú

Guairá

Para este jueves, se tiene prevista una reunión entre la fiscala Teresa Sosa Laconich y el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien manifestó que desean conocer en qué “etapa penal se encuentran las investigaciones y los imputados en esta causa”.