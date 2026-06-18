IPS ajusta contratos de limpieza, en medio de graves denuncias contra actual servicio

En medio de graves denuncias que atañen a los contratos actuales para el servicio de limpieza; en la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada este mediodía, se aprobaron importantes llamados a licitación, destacando especialmente la reconfiguración del servicio de limpieza e higienización, uno de los gastos más cuestionados de la institución en los últimos días.

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Durante la sesión, liderado por Isaías Fretes, se informó de la cancelación de llamados previos que permitió un análisis profundo de costos para nuevos ajustes. Se trata de la LPN N° 27/26 “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del Área Central del IPS” y, la LPN N° 28/26 “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del Área Interior del IPS”.

Según explicó la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, la nueva licitación para el servicio de limpieza contempla un ahorro estimado de G. 5.000 millones. Mientras los contratos anteriores alcanzaban cifras globales de G. 653.000 millones por 36 meses, el nuevo pliego establece un precio referencial de G. 190.000 millones por un periodo ajustado de 14 meses.

“Este llamado no es una simple licitación de limpieza, también se trata de biohigiene. La cancelación del llamado anterior fue para realizar un mejor análisis de costos y analizar conveniencias”, afirmó la ingeniera Rodríguez ante los consejeros.

IPS promete calidad y fiscalización laboral

La administración del IPS, liderado por Isaías Fretes, puso especial énfasis en elevar los estándares sanitarios. María Luisa Espínola, directora de Servicios Administrativos, contó, por ejemplo, que se ha introducido el uso de peróxido de hidrógeno acelerado para la desinfección de áreas críticas como quirófanos y terapias, un avance tecnológico superior al amonio cuaternario utilizado tradicionalmente.

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“Hoy día los bichos son más agresivos; necesitamos agilizar los tiempos entre una cirugía y otra”, puntualizó Fretes durante la reunión.

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En el ámbito laboral, el Consejo manifestó su firme compromiso de garantizar el respeto a las leyes vigentes. Ante denuncias previas de trabajadores que no perciben el salario mínimo, las autoridades anunciaron que solicitarán una fiscalización conjunta con el Ministerio del Trabajo para verificar el cumplimiento efectivo de las normativas por parte de las empresas prestadoras. “Realizaremos una fiscalización conjunta para que se dé cumplimiento efectivo sobre este tema”, aseguraron.

El trasfondo de la crisis: denuncias sobre costos excesivos

La presente aprobación de nuevos contratos llega en un momento de alta sensibilidad pública, tras las recientes denuncias divulgadas por ABC, que expusieron presuntas irregularidades bajo el titular: “IPS paga hasta G. 9,5 millones al mes por cada personal de limpieza”. Estas denuncias no se trataron en la sesión del consejo.

Según la publicación, en noviembre de 2024, bajo la gestión de Jorge Brítez y el gobierno de Santiago Peña, el IPS firmó el contrato de tercerización de limpieza por G. 126.971 millones (unos US$ 19,5 millones). La multimillonaria licitación benefició a cuatro firmas: Consorcio 2C (Martín Agustín Gadea), Consorcio C y C (Ladislao Rubén Afara), Consorcio Hospiclean (José Manuel González/Mariela Molas) y Mimbi SA (José Manuel González).

Sin embargo, detrás de las millonarias adjudicaciones, se esconde una realidad de presunta explotación laboral., además de denuncias de mezcla de productos de limpieza con agua, incluso para limpiar áreas sensibles, como las de terapia intensiva.