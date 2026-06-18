IPS: Isaías Fretes ordena auditar estudios innecesarios en gastroenterología

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por Isaías Fretes, analizó a fondo el funcionamiento del Servicio de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva del Hospital Central, durante su sesión de este mediodía.

Un informe presentado por la jefa del área, la doctora Eliana Ayala, dejó al descubierto la necesidad imperiosa de implementar filtros médicos para frenar la solicitud indiscriminada de estudios.

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La doctora Ayala detalló que, actualmente, el servicio gestiona una lista de espera general de 40 días para procedimientos combinados, mientras que los estudios simples se agendan en un plazo de 10 días, llegando a mil procedimientos cada mes. Pese a que el IPS posee una capacidad de respuesta superior a la del sistema privado, el Consejo puso el foco en la calidad del gasto.

El impacto de la “mala formación” en IPS

Durante la reunión del Consejo, Fretes advirtió sobre el impacto financiero del exceso de diagnósticos solicitados sin criterio clínico. “La mala formación médica genera costos innecesarios. Hay una gran cantidad de tomografía y resonancia que se piden al santo botón. A pacientes con dolor de cabeza le están pidiendo resonancia”, sentenció Fretes.

Ante la crítica, la doctora Ayala brindó datos alarmantes: “Me animo a decir que el 35% de los estudios son innecesarios”.

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El titular del IPS fue enfático al señalar que muchos de estos pedidos surgen de la falta de un examen físico adecuado, mencionando como ejemplo pacientes derivados para resonancias magnéticas por síntomas simples que se resuelven sin tecnología de alto costo. “El médico muchas veces ni le mira al paciente”, cuestionó.

En cuanto a la infraestructura, la doctora Ayala informó sobre la reciente renovación de equipamiento que incluye ocho colonoscopios, ocho gastroscopios y dos negatoscopio nuevos que se suman a los otros operativos que ya se tenía. “Estos equipos fueron renovados después de quince años; antes solo usábamos un equipo. Era muy larga la lista de espera. Para mantenernos debemos hacer un recambio en cinco años”, detalló Ayala.

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Para optimizar el uso de los mismos, la institución inició una política de descentralización, cediendo torres de endoscopia a los hospitales Geriátrico e Ingavi, y próximamente a Encarnación.

Hacia un nuevo protocolo de atención

Como medida correctiva, el Consejo de Administración resolvió recomendar a la Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, la protocolización estricta de las solicitudes. La idea es que, en adelante, los estudios especializados sean indicados exclusivamente por especialistas afines, evitando la saturación del sistema.

Asimismo, se discutió la necesidad de implementar un sistema eficiente de transporte de muestras biológicas desde el interior del país hasta el Hospital Central. El objetivo es que el paciente no tenga que trasladarse físicamente, sino que solo se envíen sus muestras.

“Podemos trabajar en establecer un cronograma de visitas y protocolizar para que los especialistas tengan que llenar criterios médicos”, indicó Fretes, quien reiteró que la meta es garantizar que los recursos del asegurado se destinen a quienes realmente los necesitan, bajo la estricta supervisión de auditorías médicas que evalúen la producción y el costo de cada profesional.