Moretones y cansancio: ¿Cuándo sospechar de leucemia?

El cansancio extremo, el sangrado frecuente y las fiebres que no ceden suelen atribuirse erróneamente a un simple cuadro de anemia o estrés cotidiano. Sin embargo, detrás de estos malestares comunes podría esconderse una realidad más compleja: la leucemia.

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Con 693 pacientes bajo seguimiento solo en el Instituto de Previsión Social (IPS), este tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea se posiciona como un desafío de salud pública que requiere atención inmediata.

Leucemia: las señales que no se deben ignorar

Según el hematólogo clínico Manuel Ovando, el gran problema radica en la falta de especificidad de los síntomas iniciales. “Muchas veces se piensa que se trata solamente de una anemia, pero también puede ser una manifestación de leucemia”, advierte el especialista.

Para mejorar las posibilidades de recuperación, el médico destaca que la población debe estar alerta ante la combinación de las siguientes señales:

Manifestaciones cutáneas: Aparición de moretones sin causa aparente y pequeños puntos rojos en la piel (petequias).

Sangrados: Sangrado recurrente de encías o nariz.

Síntomas generales: Fiebre persistente, infecciones frecuentes, cansancio excesivo, debilidad general, dolor de cabeza y mareos .

Signos físicos: Aumento de tamaño en los ganglios linfáticos (común en la Leucemia Linfocítica Crónica).

Del diagnóstico al desafío terapéutico

El mecanismo de la enfermedad es directo: al alterarse la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la médula ósea, el cuerpo pierde su capacidad de oxigenarse correctamente, de coagular y de defenderse ante infecciones.

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Si bien no existen métodos de prevención comprobados debido a que la causa suele ser una mutación genética espontánea, el diagnóstico temprano se ha consolidado como la herramienta más eficaz. Un simple análisis de sangre es el primer paso para detectar alteraciones que deriven en estudios más específicos.

La brecha en el acceso

El panorama terapéutico ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hemos pasado de depender exclusivamente de quimioterapias agresivas a contar con tratamientos dirigidos que atacan alteraciones específicas en las células cancerosas, mejorando significativamente el pronóstico del paciente.

No obstante, el especialista subraya una paradoja dolorosa: aunque la ciencia médica ofrece hoy terapias más precisas y menos invasivas, el paciente paraguayo sigue enfrentando obstáculos administrativos y problemas de disponibilidad. Estos retrasos en el acceso al tratamiento, a menudo derivados de barreras burocráticas, pueden alterar el curso de la enfermedad.

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La recomendación del hematólogo es clara; ante cualquier síntoma persistente que no ceda, la consulta médica no debe esperar. La detección precoz, apoyada por un sistema de salud que garantice el acceso oportuno a las terapias innovadoras, sigue siendo la mejor estrategia para mejorar la calidad de vida de los pacientes.