Un acto de amor: Incan convoca a jornada de donación de sangre

Ante la constante necesidad de hemocomponentes para los pacientes oncológicos, la solidaridad vuelve a ser el motor para sostener los tratamientos médicos en nuestro país, por lo que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) organiza una Jornada de Donación Voluntaria de Sangre.

La cita es para este viernes 26 de junio, en la Unidad de Medicina Transfusional del Incan, donde se recibirán a los donantes desde las 08:00 hasta las 13:00.

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Bajo el lema “Tu solidaridad es su esperanza”, la institución hace un llamado urgente a la ciudadanía, recordando que “cada gota cuenta” y que este sencillo acto puede transformar la realidad de quienes luchan contra el cáncer.

Una ola de solidaridad necesaria

Donar sangre no solo es un procedimiento rápido, seguro y gratuito, sino que es, fundamentalmente, un acto de amor que salva vidas. La campaña destaca, “tu sangre hoy puede ser su mañana”, haciendo referencia a la esperanza que cada donante brinda a pacientes que requieren transfusiones críticas para continuar con sus tratamientos.

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Este llamado se suma a las diversas iniciativas solidarias que han marcado la agenda en las últimas semanas en Paraguay. Con el lema “una gota de humanidad, dona Sangre y salva vida”, desde el Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa) también realizó un llamado a la solidaridad. Los horarios de atención del banco de sangre, ubicado al costado del Hospital del Trauma, sobre la avenida General Santos, es de 6:00 a 18:00, y los fines de semana y feriados de 7:00 a 17:00.