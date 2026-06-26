Fiscalía allana instituto que emitió 300 títulos falsos con aval del MEC

El Ministerio Público realiza en estos momentos una intervención en el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), luego de una denuncia por la emisión de más de 300 títulos de docentes supuestamente falsos.

La inspección es encabezada por el fiscal Carlos Acuña, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Fernando de la Mora.

El abogado Richard Rojas, en entrevista con ABC, aseguró que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), fueron advertidos el 29 de mayo, sobre el registro de 313 títulos de este instituto, de gestión privada.

El MEC registró los títulos, pese a que el local se encuentra en plena disputa judicial entre los supuestos “dueños originales”, que denuncian una presunta usurpación de bienes contra las personas que están a cargo actualmente.

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