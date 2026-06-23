Medicina: Cones aprueba mudar carreras de Pedro Juan a Asunción

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) aprobó en su sesión de esta mañana el traslado de todas las carreras de la Universidad Central del Paraguay (UCP), con sede en Pedro Juan Caballero, a una sede en Asunción.

La mudanza incluye la carrera de Medicina, según explicaron las autoridades del Cones, luego de varias dudas de miembros del consejo directivo sobre este proceso.

“Consulto sobe el traslado de la sede, quiero saber si corresponde a una nueva terminología, porque tengo entendido que en otras ocasiones no habían aprobado bajo esta terminología de traslado”, indicó durante la sesión del consejo, Rossana Benítez, miembro del Cones por la Universidad Católica de Asunción.

La respuesta del secretario general del Consejo, Juan Alvarenga, fue que se remiten a la resolución 91/2024, que establece los aranceles del Cones y menciona en un apartado los casos de traslado de sedes o filiales.

Viceministro admite “saturación” de carreras de Medicina en la frontera

La consejera suplente Luci Bento Cardozo, directiva de la Universidad privada Nihon Gakko, mostró dudas sobre si al trasladarse todas las carreras, la Universidad Central del Paraguay debería cerrar su filial en el norte del país. También se preguntó qué pasará con los estudiantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hermenegildo Cohene, viceministro de Educación Superior, defendió la decisión de aprobar este cambio “repentino” de sede, argumentando que actualmente existe una proliferación de ofertas de Ciencias de la Salud en la frontera. Además, aclaró que, efectivamente, la UCP debe clausurar su sede en Pedro Juan Caballero para mudarse a la capital.

“Al respecto, yo creo que esto es estratégico porque también tenemos un estudio que indica una saturación de ofertas de Medicina en la región donde se está cerrando la oferta, y aquí con todas las reglas tiene que volver a funcionar desde el 2027, con el control permanente del Cones” (SIC).

Pareciera que el viceministro olvidó que en marzo de este año aprobaron a tambor batiente y sin mucho debate, la creación de tres nuevas carreras de Medicina, una de ellas a favor de la Universidad Interamericana, justamente en Pedro Juan Caballero. Es más, el presidente del Cones, el ministro de Educación Luis Ramírez, cuestionó a los miembros del Consejo que se atrevieron a criticar estas aprobaciones de más ofertas en el sector.

Polémica entre universidades con carreras de Medicina en Pedro Juan

La Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (Ufamep), publicó en sus redes sociales, el 21 de mayo, que la carrera de Medicina aprobada en marzo a favor de la Universidad Interamericana, ya tenía alumnos de octavo semestre, en apenas dos meses de creación.

“Los estudiantes del octavo semestre (cuarto año) de la Universidad Interamericana participan de las ESICOM (Estaciones Simuladas de Competencias Médicas)”, publicó a fines de mayo la Ufamep.

En ese entonces, el rector de la Interamericana, Miguel Cáceres - quien además es candidato a concejal de Fernando de la Mora por el cartismo-, desmintió la publicación de Ufamep. Supuestamente se trató de un error en la publicación, ya que se habrían referido a los alumnos del octavo semestre de la institución que se mudará a la capital, es decir, a la Universidad Central del Paraguay (UCP).

No obstante, el rector no descartó recibir a estudiantes de otros semestres en la oferta de grado recién habilitada, pero únicamente luego de obtener una habilitación definitiva por parte del Consejo, ya que la actual es solo provisoria, por el lapso de dos años.

Mismo dueño es vinculado a la UCP y a la Universidad Interamericana

La Universidad Central del Paraguay y la Universidad Interamericana, aparentemente tendrían algo en común: Aparecido Carlos Bernardo, ciudadano brasilero que se hace llamar “empresario binacional” por sus negocios en Paraguay y el vecino país, sería el dueño de ambas instituciones educativas.

Según publican medios fronterizos, Carlos Bernardo es el CEO del Grupo Monarca S.A., que se dedica a la educación superior y que tiene entre sus propiedades a las dos universidades privadas mencionadas.

Lea más: MEC revela que títulos falsos costaron de G. 6 millones a G. 25 millones

En una entrevista brindada a medios de la zona y publicada por el portal “Fronterisso”, el 30 de marzo, Carlos Bernardo destacó la aprobación Medicina en la Interamericana por parte del Cones y del MEC. “Después de mucha preparación con documentos y todo lo requerido, la UCP y la Interamericana acaban siendo una sola”, afirmó.

Consultamos al rector de la Interamericana, Miguel Cáceres, sobre estos temas, pero no respondió a nuestros mensajes.

Empresario de educación figura en los chats de Lalo Gómes

El 28 de febrero del año pasado, ABC publicaba una nota bajo el título “Lalo gestionó estancia de Pavão para allegado”. El allegado era Aparecido Carlos Bernardo.

Según el documento extraído de los chats, Carlos Bernardo solicitaba el usufructo del campo, a través de la firma de un contrato de arrendamiento de un establecimiento incautado en el marco del operativo Pavo Real I, cuyo objetivo era desbaratar una red de presuntos testaferros del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, además de incautar propiedades de este último.

Bernardo también aparece en mensajes intercambiados con el fallecido ex parlamentario. En las conversaciones se hace mención a becas en la Universidad Central del Paraguay (UCP), sede Pedro Juan Caballero.

Lo que decía la prensa brasileña sobre Carlos Bernardo

La UCP y Bernardo habían saltado en 2021 en la prensa brasileña con sospechas de que podrían estar envueltos en un esquema “para facilitar el tránsito de los narcos”. Entonces saltó que el líder del Primer Comando da Capital (PCC), Weslley Neres Dos Santos, alias Bebé, Baby, Bebeçao, era un supuesto estudiante de medicina de esta universidad.

Bernardo, mediante una carta enviada a ABC en el 2023 (dos años después), se desmarcó de estas denuncias y culpó a su exesposa de divulgar noticias “falsas”.