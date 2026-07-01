MEC: Instituto de Horqueta operaba con habilitación de Barcequillo

Saltan más presuntas irregularidades detectadas en el Instituto Técnico Superior “San Expedito”, ubicado en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, intervenido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por los reclamos de alumnos sobre la existencia de miles de títulos falsos.

Durante la intervención, los técnicos de la cartera educativa descubrieron que, en realidad, el instituto no cuenta con resolución de habilitación para operar en el norte del país, según pudieron constatar.

La resolución habilitante de “San Expedito” fue expedida en el 2022 para funcionar en San Lorenzo, departamento Central, específicamente en el barrio Barcequillo, a unos 378 kilómetros de Horqueta, donde estaba operando.

La interventora designada, Carmen Paredes, directora general de Universidades, indicó que bajo estas condiciones, el centro educativo no tiene acceso al sistema para registrar matriculaciones y por ende, más adelante tendrá problemas para cargar los diplomas universitarios de alumnos.

Títulos falsos: firman convenio con otros institutos para dar cartones a egresados

Una práctica común y permitida por el MEC para dar títulos universitarios, es que institutos técnicos firmen convenios con otras instituciones educativas que están debidamente habilitadas, para que estos institutos puedan brindar los diplomas a sus estudiantes. Incluso, según los reclamos de los jóvenes de Horqueta, los cartones ofrecidos por San Expedito son de “prestigiosas” universidades de gestión privada.

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Durante la intervención in situ, realizada el lunes pasado, las autoridades del local tampoco contaban con documentos clave como la habilitación de ofertas educativas, resolución de apertura ni de sus autoridades. Tampoco tenían la documentación que aprobaba el traslado de sede de su Instituto de Formación Docente (IFD).

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La semana pasada se informó que se presenta como “centro educativo” cuando tampoco está habilitada bajo este título, pero funciona como centro que alberga a la vez al Instituto Técnico Superior, el Instituto de Formación Docente y un Centro de Capacitación Laboral, o sea, en la práctica funcionaba como tres sedes en un solo sitio.

Los reclamos de estudiantes de Horqueta por presuntos títulos falsos

Según explicaron desde el MEC, las denuncias concretas que tienen de estudiantes de Horqueta es que existe un excesivo retraso y falta de respuestas por la no expedición de títulos universitarios, principalmente con carreras en Ciencias de la Educación. La propietaria de “San Expedito” es María Estelvina Godoy Alvarenga.

Supuestamente, de acuerdo con los reclamos, los jóvenes se inscriben al instituto para obtener el título de grado de docentes y luego buscar inscribirse a concursos públicos, con la idea de ingresar en escuelas del MEC. No obstante los títulos finalmente salen de otra universidad o de otro Instituto de Formación Docente, no sale a nombre de San Expedito, de acuerdo con las denuncias.

El MEC anunció que durante los próximos días intervendrán en más institutos que brindan ofertas de Ciencias de la Educación, debido a inconsistencias halladas en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES).

Por motivos de seguridad, no difunden los nombres de las entidades a ser investigadas. Las acciones se realizan en el marco del escándalo de los títulos falsos, denunciados por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien se vio acorralado por la gran cantidad de denuncias de documentos apócrifos en todo el país. Cada caso será derivado a la Fiscalía, si es que amerita, de acuerdo a lo manifestado por el titular del MEC.