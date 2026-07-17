Semáforos en Asunción: la millonaria inversión que terminó en caos vial

El tránsito vehicular en Asunción se convirtió en los últimos años en un verdadero problema. Circular por la mayoría de las calles de la capital, a cualquier hora del día, es un calvario para los conductores. En la última sesión de la Junta Municipal de Asunción, el concejal Álvaro Grau (PPQ) presentó una minuta en la que cuestionó la gestión del tránsito en Asunción.

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Según el edil de la oposición, la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), no solo no logró mejorar la fluidez vehicular en la capital, sino que, por el contrario, empeoró significativamente. Grau responsabiliza de esta situación a la instalación de nuevos semáforos que, a su parecer, enlentecen el tránsito y generan descontrol.

Semáforos en Asunción: Denuncian irregularidades en la millonaria inversión de G. 35.593 millones

En la minuta presentada, el concejal Grau cuestiona severamente la implementación del nuevo sistema de control semafórico, señalando que la inversión no ha mejorado la fluidez vehicular. Grau cuestionó ante la Junta Municipal la falta de transparencia con la que, en 2023, la comuna realizó la adjudicación directa para la adquisición de estos equipos sin una licitación pública, bajo el argumento de una emergencia.

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Su denuncia apunta directamente a un proceso con ID 432.244, para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de red de centro de control del Sistema Avanzado de Gestión de Tráfico (ATMS). Bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la compra fue adjudicada a la firma Comtel SA, representada legalmente por Alexandra Clarissa Jürgens.

El edil detalla que el presupuesto inicial de G. 30.000 millones, tras diversas adendas, alcanzó los G. 35.593 millones, para la puesta en marcha de los equipos. Grau aclara que esta inversión servía como contrapartida a una donación de la agencia coreana KOICA. No obstante, insiste en que los resultados obtenidos en las calles no justifican dicho gasto.

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El impacto real en la salud y el tiempo perdido en el tráfico asunceno

En la minuta presentada ante sus pares, el concejal citó estudios científicos que vinculan el caos vehicular con problemas de salud física y mental. Según su minuta, el estrés y la exposición a contaminantes agravan cuadros de asma y alergias en conductores. Grau utilizó estas evidencias para argumentar que el descontrol del tránsito tiene un impacto sanitario. El edil sostuvo que la situación actual representa un riesgo constante para el bienestar ciudadano.

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El concejal señaló intersecciones donde, a su criterio, los nuevos semáforos integrados entorpecen el tránsito. Grau identificó cruces como Molas López y San Martín, y Madame Lynch con 1° Presidente Constitucional. Asimismo, menciona a Reservistas de la Guerra del Chaco y Madame Lynch, además de Alejo Silva y Eusebio Ayala. Según afirmó, en estos sitios la fluidez era mayor antes de la colocación de los equipos.

Ante este escenario, Grau exigió el apagado definitivo de los dispositivos en estos puntos críticos y requirió que la Intendencia entregue un informe detallado sobre la implementación de los equipos. Además, solicitó que el caso sea remitido al Ministerio de Tecnologías (MITIC) para una pericia externa. El edil estableció un plazo máximo de 15 días para recibir una respuesta formal sobre estos pedidos.

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La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria del miércoles que, sin embargo, fue levantada antes de que pueda ser tratada, debido a la falta de quórum legal, por lo que la minuta quedó formalmente registrada como el primer punto a tratar en la siguiente sesión ordinaria.

Y vos, ¿qué pensás de la instalación de nuevos semáforos en varios cruces de Asunción? ¿Mejoraron o empeoraron la fluidez del tránsito? ¿Estás de acuerdo con el pedido de retirarlos o preferís que sigan funcionando? Contanos tu parecer en los comentarios.