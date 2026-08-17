Accidente en Pedrozo: titular de Opaci responsabiliza al MOPC por desidia en la peligrosa bajada

El debate político e institucional tras el trágico accidente en la compañía Pedrozo de Ypacaraí —que se cobró la vida de cinco integrantes de una misma familia— sumó una fuerte polémica.

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Nelson Peralta, director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), apuntó de manera personal contra la gestión de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, señalando la inacción estatal en la zona, la lentitud de las obras de infraestructura vial y el retiro de la Patrulla Caminera de los controles preventivos continuos.

Peralta reconoció la complejidad del problema y sostuvo que la tragedia responde a una cadena de fallas en la que intervienen múltiples actores institucionales y privados, pero insistió en que el MOPC debe acelerar las soluciones de fondo y reforzar la presencia de fiscalizadores en las rutas.

🔶| Accidente fatal en Pedrozo: "El primer responsable es quién autorizó la habilitación de ese vehículo", afirman desde Opaci



🔶 "Varios actores somos ante esta situación. El primer responsable es quién autorizó la habilitación de ese vehículo. El primer responsable es la… pic.twitter.com/dGO4z0PNBA — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

La cadena de responsabilidades según la Opaci

Al analizar los factores que desencadenaron la tragedia, el titular de la Opaci desglosó los niveles de responsabilidad que operaron en el siniestro.

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Por un lado, cuestionó la falta de mantenimiento riguroso de la flota de la empresa dueña del vehículo que ocasionó el accidente al permitir la circulación de un camión de gran tonelaje del año 1989 sin garantías mecánicas de frenado.

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Además, criticó al chofer del camión que no haya utilizado la rampa de frenado de emergencia habilitada en la bajada del cerro Caacupé antes de perder el control. Remarcó la falla en los municipios que expiden registros de conducir y habilitaciones vehiculares sin las verificaciones técnicas ni el rigor exigido por la ley.

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Denunció la escasa presencia de agentes de la Patrulla Caminera en la calle, argumentando que ante la falta de controles, la ciudadanía incurre de forma sistemática en infracciones gravísimas.

“Hace meses que veo una infraestructura que se está construyendo ahí y no termina. Se tendría que apurar la conclusión de esa obra rápidamente y exigir que la Patrulla Caminera esté en las calles controlando”, añadió.

🔶| Accidente fatal en Pedrozo: "El primer responsable es quién autorizó la habilitación de ese vehículo", afirman desde Opaci



🔶 "Opaci destina el 20% de su recaudación para educación vial", Nelson Peralta, director general ejecutivo de la Opaci.https://t.co/XWanoZctKN -… https://t.co/VqWLCRC6XH pic.twitter.com/q1jNJphAsy — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

Cuestionamientos a la recaudación y la educación vial

Durante la entrevista con ABC Cardinal, surgieron duros cuestionamientos sobre el rol de la Opaci y el destino de los fondos recaudados mediante la expedición de licencias de conducir a nivel nacional.

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Defendiéndose, Peralta detalló que la entidad transfiere mensualmente el 20% de su recaudación —que oscila entre 100 y 180 millones de guaraníes al mes— a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para programas de concienciación y educación.

Ante los reclamos por la escasa visibilidad de dichos fondos en campañas efectivas, el directivo transfirió la responsabilidad de la ejecución presupuestaria a la Agencia Nacional, aunque anunció que la Opaci aprobará la creación de un instituto de capacitación municipal para formar técnicos en seguridad vial en todo el país.

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Finalmente, Peralta enfatizó que la única vía para reducir la siniestralidad vial en Paraguay consiste en hacer cumplir de manera inflexible la Ley Nacional de Tránsito, implementar el descuento de puntos en las licencias a través de un sistema unificado y mantener una fiscalización permanente en los puntos negros de la red vial.

Asimismo, criticó la resistencia social hacia los controles de tránsito, sosteniendo que la fiscalización en la vía pública resulta indispensable para evitar que las calles y rutas del país se conviertan en “tierra de nadie”.