Clausuran sanitarios por riesgo de derrumbe y reclaman urgente intervención en el CRENT de Villarrica.

El Centro Regional de Educación Natalicio Talavera (CRENT) de Villarrica enfrenta nuevamente problemas relacionados con el deterioro de su infraestructura edilicia. Esta vez, la institución tuvo que clausurar unos sanitarios debido al peligro de derrumbe detectado en la estructura.

La medida fue adoptada luego de que las autoridades del nivel educativo advirtieran sobre las condiciones en que se encontraba el sanitario ubicado en el pabellón oeste del bachillerato técnico. El sector fue acordonado y se apuntaló la estructura para reforzarla hasta una eventual intervención.

Víctor Silvero, encargado de Comunicaciones del CRENT, explicó que la clausura se realizó siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones, debido al riesgo que representa para estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad educativa.

La situación no sería un hecho aislado dentro de la institución. Según explicó el funcionario, varios sectores del centro educativo presentan problemas derivados de la antigüedad de las construcciones y de la falta de intervenciones estructurales importantes.

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El CRENT cuenta con 58 años de vida institucional y, de acuerdo con sus autoridades, desde su construcción no recibió una intervención integral que permita adecuar o reconstruir los diferentes pabellones que conforman el complejo educativo.

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Uno de los principales problemas se encuentra en las estructuras de madera que sostienen algunos sectores. Con el paso del tiempo, las columnas se deterioraron y comenzaron a ceder, mientras que las vigas presentan deformaciones que afectan a las condiciones de los techos.

Silvero señaló que esta situación genera inconvenientes durante los días de lluvia, debido a que existen aulas donde se producen filtraciones y el agua termina ingresando a los espacios destinados al desarrollo de las clases.

“Las columnas de madera ceden, se van cayendo, las vigas van pandeando y eso hace que los techos se muevan”, explicó el encargado de Comunicaciones.

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El centro educativo alberga a estudiantes de distintos niveles y modalidades, desde la educación escolar básica hasta bachilleratos técnicos, además de contar con un instituto de formación docente y programas destinados a personas adultas.

Por sus dimensiones y su trayectoria, el CRENT constituye una de las instituciones educativas más reconocidas de Villarrica y también funciona como uno de los locales de votación de mayor concurrencia durante las jornadas electorales.

Pedidos que llevan años

Las autoridades educativas señalaron que el pedido de mejoras edilicias forma parte de la planificación institucional que se presenta anualmente ante las autoridades correspondientes.

Silvero indicó que desde hace aproximadamente 20 años se vienen presentando las solicitudes y que la institución espera que finalmente se concrete una respuesta para solucionar los problemas estructurales que afectan a los diferentes pabellones.

Tras la clausura de los sanitarios, las autoridades comunicaron la situación a las supervisiones educativas, la Municipalidad de Villarrica y otras dependencias vinculadas al área de educación. Funcionarios acudieron al lugar para constatar las condiciones y documentar la situación.

El CRENT también forma parte desde hace aproximadamente seis años del proyecto denominado Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE), que contempla intervenciones mayores en la institución, incluyendo mejoras edilicias y equipamiento. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde su incorporación al proyecto, las obras todavía no fueron ejecutadas.

Mientras aguardan una respuesta de las autoridades, la comunidad educativa debe recurrir a soluciones paliativas y autogestión para mantener en funcionamiento los diferentes sectores del establecimiento.