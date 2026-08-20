Video: extraen un alfiler del bronquio de una niña de dos años en el Ineram

Una rápida y precisa intervención médica realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (Ineram) logró salvar la vida de una niña de apenas dos años, quien accidentalmente aspiró un alfiler que terminó alojándose en sus vías respiratorias.

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La pequeña paciente, proveniente del barrio Ricardo Brugada (Chacarita) de Asunción, ingresó al centro asistencial de urgencia luego de que el objeto cortante alcanzara su sistema pulmonar en una fracción de segundo.

El procedimiento estuvo a cargo de un experimentado equipo médico liderado por el Dr. Carlos Morínigo. El exministro de Salud relató los momentos de tensión vividos durante la atención de la emergencia.

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“En cuestión de segundos, sin que su mamá pudiera advertirlo, llevó un alfiler a la boca y la aspiró. El objeto terminó alojado en el bronquio fuente izquierdo”, detalló el especialista a través de una publicación en redes sociales.

Intervención minuciosa y sin secuelas

Ante la gravedad de la situación y el inminente riesgo de perforación o asfixia, los profesionales procedieron de inmediato a realizar una broncoscopía de alta precisión.

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A través de este procedimiento endoscópico, los especialistas lograron ubicar el alfiler en la cavidad bronquial y extraerlo con éxito sin causar daños adicionales a los delicados tejidos de la menor.

“Hoy ese alfiler está afuera y una pequeña vuelve con su familia. Detrás de cada procedimiento exitoso no hay solamente una técnica o una imagen médica: hay una vida que continúa. Ciencia con humanidad”, reflexionó emotivamente el Dr. Morínigo tras concluir el procedimiento.

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Un llamado urgente a la prevención en el hogar

Más allá del éxito quirúrgico, el Dr. Morínigo hizo un llamado a la conciencia social y comunitaria, difundiendo el caso con fines estrictamente preventivos para evitar futuros accidentes de similar o mayor gravedad en la primera infancia.

“Comparto estas imágenes no para alarmar, sino para prevenir. A esta edad, los niños exploran el mundo llevándose objetos a la boca. Una aguja, una moneda, una semilla o cualquier objeto pequeño puede llegar a la vía respiratoria en apenas segundos”, advirtió el profesional médico al momento de postear videos del procedimiento llevado a cabo.

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Las autoridades sanitarias reiteran de forma continua la importancia de mantener fuera del alcance de los niños pequeños cualquier tipo de objeto punzante, pequeño o desmontable, reforzando la supervisión constante en el hogar. Afortunadamente, tras la exitosa intervención y la posterior observación médica, la niña se recupera favorablemente junto a su familia.