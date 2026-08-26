Cinco directores y un año de crisis: el fracaso de Bello en limpiar Asunción

Este jueves 27 de agosto, el intendente Luis Bello (ANR-cartista), cumplirá un año al frente de la Municipalidad de Asunción. Su gestión llega a esta fecha con la promesa incumplida de saneamiento urbano y una marcada inestabilidad en la Dirección de Servicios Urbanos. La falta de continuidad e improvisación en las políticas operativas derivó en la acumulación sistemática de residuos en los barrios.

La inestabilidad en Servicios Urbanos: tres cambios de director en apenas siete meses

Al asumir el cargo, Bello mantuvo en el puesto a Michel Gaona, quien provenía de la cuestionada administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La continuidad de Gaona duró solo dos meses, marcados por duras denuncias de falta de recolección en casi toda la ciudad. El 28 de octubre de 2025, el intendente concretó su primer cambio directivo ante la presión social.

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En reemplazo de Gaona asumió Armando Becvort, quien se desempeñaba entonces como director de Gestión Ambiental. El nuevo jefe reconoció operar con apenas el 40% de la flota propia, que era complementada con el alquiler de camiones privados. La gestión de Becvort estuvo cruzada por denuncias del Sindicato de Obreros (Sinoema) sobre una supuesta intención de privatizar el servicio y por su participación en actos proselitistas, junto a funcionarios de su dependencia, en horario laboral.

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Durante su gestión se inició el cuestionado proceso de compra directa de camiones recolectores, a espaldas de la Junta Municipal y la extensión del “negocio” del alquiler de camiones recolectores privados. En marzo de 2026, luego de casi cinco meses en el cargo y coincidiendo con el colapso total del servicio, Becvort fue cesado de sus funciones.

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Bello optó por nombrar en el cargo, como interino, a su jefe de Gabinete, Máximo Medina, quien asumió con la promesa de concretar la adquisición de nuevos camiones recolectores. El compromiso se concretó recién 4 meses después, este 20 de julio. El intendente Bello dijo que, con su llegada, quedó resuelta la problemática de la falta de vehículos para la recolección de residuos, pero eso no sucedió.

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Los 5 directores de Servicios Urbanos en menos de 12 meses:

Michel Gaona: Mantenido del periodo de “Nenecho” Rodríguez; duró solo dos meses por denuncias de falta de recolección.

Armando Becvort: Asumió en octubre de 2025 operando con solo 40% de flota propia; destituido tras 5 meses por denuncias de proselitismo y compras irregulares.

Máximo Medina: Jefe de Gabinete nombrado interinamente en marzo de 2026; prometió camiones que demoraron 4 meses en llegar.

Víctor Basualdo: Dirigente político con condena firme por corrupción; fue removido tras la presión sindical e institucional a menos de 24 horas de asumir .

Carlos Reyes: Confirmado el 20 de agosto de 2026 como el quinto titular de la dependencia.

Un director condenado que duró 24 horas: el bochorno de Basualdo en la comuna

El 19 de agosto de 2026, Bello desató una fuerte crisis política al nombrar en Servicios Urbanos a Víctor Basualdo en reemplazo de Medina. La designación se manejó bajo mucho hermetismo, hasta que se comunicó a la Junta Municipal, donde la oposición logró aprobar un fuerte rechazo, dados los antecedentes judiciales del funcionario.

Basualdo carga con una condena firme a dos años de prisión, aunque con ejecución suspendida, por los delitos de lesión de confianza y asociación criminal, como cómplice en un esquema de corrupción en la Gobernación del Departamento Central, durante la gestión del entonces gobernador Hugo Javier González. El funcionario admitió los hechos para acceder al procedimiento abreviado y esquivar la cárcel.

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Al rechazo de la Junta Municipal se sumó un ultimátum de los sindicatos, que amenazaron con paralizar los trabajos en la vía pública, lo que obligó al intendente a remover a Basualdo menos de 24 horas después de su asunción. La fugaz gestión de Basualdo, quien es a su vez presidente de la Seccional N° 40 de Asunción, expuso la forma en la que se reparten los cargos en la Municipalidad, con criterios más electorales que profesionales.

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El 20 de agosto de 2026, Bello confirmó a Carlos Reyes como el quinto director de Servicios Urbanos en menos de doce meses de administración. Reyes asumió anunciando controles de combustible, aplicaciones móviles para denuncias y fiscalizaciones ambientales con la Fiscalía. El nuevo titular prometió cubrir entre el 80% y 90% del territorio de la capital mediante la circulación diaria de 38 camiones.

Compras directas y alquileres paralelos: el millonario doble gasto bajo la gestión de Luis Bello

Paralelamente a la rotación de nombres, las decisiones financieras de la comuna en materia de aseo acumulan serios cuestionamientos. El informe del interventor Carlos Pereira detalló que en la gestión anterior, señalada por el monumental desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, se dilapidaron G. 13.000 millones en gastos “fantasma”, entre ellos, en el alquiler de camiones sin órdenes de trabajo válidas.

En paralelo, Bello concretó la compra directa por vía de la excepción de 11 camiones. La operación se tramitó sin la aprobación previa de la Junta Municipal y generó protestas de oferentes por cláusulas supuestamente direccionadas. Concejales de la oposición denunciaron que el pliego fue diseñado para beneficiar a empresas específicas evadiendo controles.

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A pesar de los reclamos, que incluso lograron la suspensión temporal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la compra se adjudicó en junio por G. 13.606 millones a las firmas Cathay SAE y Condor SACI. Ediles de la oposición señalaron que con menos del 10% de ese monto se podían reparar las unidades varadas en los talleres. Pocos días después de la entrega de la nueva flota en julio, se reportaron averías mecánicas en los vehículos recién adquiridos.

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Lejos de cortar este esquema, en julio, la administración de Bello extendió el contrato de alquiler de camiones recolectores privados hasta diciembre por G. 6.376 millones. La Municipalidad de Asunción mantiene así un millonario doble gasto que combina la compra directa de flota con el arrendamiento a terceros, que no se tradujo en una solución definitiva para la recolección domiciliaria.

El costo del esquema de recolección en Asunción:

G. 13.606 millones: Invertidos en la compra directa por excepción de 11 camiones (adjudicados a Cathay SAE y Condor SACI), varios de los cuales sufrieron averías a los pocos días.

G. 6.376 millones: Destinados a extender hasta diciembre el alquiler paralelo de camiones recolectores privados.

G. 13.000 millones: Rastro de gastos “fantasma” en alquileres sin orden de trabajo heredados de la gestión anterior.

Menos del 10%: El monto estimado por concejales de la oposición con el que se pudo haber reparado toda la flota propia varada en talleres.

De Sajonia a General Díaz: los barrios de Asunción sepultados por vertederos

A pesar de las promesas de Bello de resolver el problema de la basura, la realidad en los barrios lo desmiente. Denuncias ciudadanas corroboradas por ABC en el barrio General Díaz muestran que los basurales se siguen acumulando frente a casas y comercios, sobre calles y veredas. Desechos domiciliarios, restos de poda y hasta cubiertas con agua estancada, peligrosos criaderos de mosquitos, permanecen durante días sin ser retirados por las cuadrillas.

En el barrio Carlos Antonio López, la situación se repite en casi todas las esquinas de la calle Juan León Mallorquín. Los montículos de residuos bloquean el paso peatonal y se desbordan hacia la calzada, entorpeciendo el tráfico vehicular. La presencia de residuos orgánicos descompuestos atrae alimañas y vectores que generan un constante peligro insalubre.

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El panorama de insalubridad se extiende hasta el barrio Sajonia, en torno al arroyo Mburicá, convertido por efecto del deficiente servicio de recolección de residuos, en un enorme vertedero irregular de basura. El espacio público de la capital presenta un deterioro extendido que afecta la seguridad física y ambiental de sus ciudadanos.