MEC: suman denuncias por graves fallas en la nueva sede del Puerto de Asunción

A las alertas que emitió el Sindicato de Funcionarios Administrativos (Sifemec), en junio pasado, sobre la situación en la Torre 1 de los Edificios del Gobierno en el Puerto de Asunción, se suma una segunda nota de los empleados dirigida al titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, asegurando que la situación empeoró.

Según reclamaron, persisten las fallas en los elevadores, obligando a funcionarios a realizar esperas de hasta 20 minutos para realizar el marcado de asistencia en los aparatos biométricos. Otra preocupante situación es que el local aparentemente no cuenta con habilitación técnica de los Bomberos Voluntarios ni de la Municipalidad de Asunción, de acuerdo con el documento, que lleva la firma del presidente del gremio, Rubén Irala.

Ante el riesgo de descuentos salariales injustificados por llegadas tardías, plantearon suspender las sanciones, solo hasta que se reparen los ascensores. “Solicitamos que no se efectué ningún tipo de descuento por llegadas tardías hasta que se solucione definitivamente el problema de los ascensores”, expresaron.

La primera denuncia se realizó, específicamente el 26 de junio, donde el gremio ya advertía sobre la posibilidad de que escalen los problemas si es que el MEC no hallaba resolución para estos hechos relatados.

Plaga de cucarachas y falta de agua en sanitarios del puerto

La insalubridad es otro de los puntos centrales del reclamo planteado por los funcionarios. Según detallaron, la invasión de insectos en las oficinas es constante, por lo que solicitaron, una vez más, una fumigación urgente. A esto se suma la persistente falta de agua en los sanitarios de varones y mujeres del piso 1 al 15. “Se trata de un inconveniente que se arrastra desde los primeros traslados y que obliga al personal a lidiar con pérdidas de líquido y ausencia total de aseo en los baños”, remarcaron.

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“Solicitamos la fumigación del edificio por la cantidad de cucarachas”, apuntaron en el documento. Indicaron, igualmente, que la cuestión de salubridad se agrava porque no existe un sistema de limpieza en cada piso; entonces, los funcionarios son quienes se encargan de recoger la basura diaria y la depositan en las afueras del edificio. “No hay indicaciones sobre qué hacer con los residuos que quedan en cada piso”, alegaron.

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El Sifemec, atendiendo a estos reclamos, pidió al ministro de Educación, Luis Ramírez, pausar el traslado de más funcionarios al local, hasta tanto se resuelvan estos inconvenientes. “El lugar no está preparado para recibir a 1.500 personas a diario”, manifestaron.

En los alrededores de la torre 1 también es notoria la falta de limpieza, con residuos que son arrojados por personas inconscientes, sumándose a la maleza que va ganando terreno porque no existe mantenimiento.

Nuevo edificio del MEC ya muestra problemas estructurales

En lo alto de la torre 1 del MEC, se puede observar que parte de la estructura, aparentemente de PVC ya se desprendió del edificio, que comenzó a ocuparse recién en la quincena de junio y cuya mudanza aún no se completó.

Esta situación preocupa a funcionarios y a docentes que a diario acuden al lugar. Temen que los materiales caigan desde la altura, poniendo en riesgo a las personas que caminan por esa zona para ingresar al edificio.

Las infraestructuras del complejo gubernamental se entregaron oficialmente en abril de 2023; sin embargo, tuvieron que pasar más de tres años para que se iniciara el traslado progresivo de los ministerios, entre ellos el de Educación. Toda esta obra física requirió un desembolso superior a los US$ 100 millones, monto que no contempló las posteriores intervenciones necesarias para poner en funcionamiento estos recintos. La inversión fue del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estas intervenciones posteriores fueron financiadas por Itaipú, con un desembolso de US$ 3,9 millones para “readecuaciones y reparaciones”, después de que descubrieron filtraciones de agua. El financiamiento fue dentro del período actual, con Santiago Peña como presidente de la República y Justo Zacarías Irún -parte del clan de los Zacarías Irún en CDE-, como director general paraguayo de la hidroeléctrica.