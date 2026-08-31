Municipalidad de Asunción: Bello pagó G. 310 millones por obra “fantasma” de Nenecho

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Luis Bello (ANR-cartista), pagó en mayo G. 310 millones por la revitalización de la calle Teniente Primero Ángel Velazco, en el barrio San Jorge. La obra, adjudicada durante el mandato de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) por G. 5.000 millones, sigue completamente paralizada, convertida en un zanjón intransitable y sin maquinarias en pista.

Promesa inconclusa: de empedrado histórico a tramo intransitable en barrio San Jorge

Vecinos del barrio San Jorge de Asunción reclaman el total abandono de las obras sobre la calle Teniente Primero Ángel Velazco. La obra arrancó bajo el mandato de Óscar “Nenecho” Rodríguez y sigue paralizada bajo la administración actual de Luis Bello.

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Los pobladores señalan que las promesas de pavimentación en una calle con varias décadas de abandono, terminaron convirtiéndose en una pesadilla. Hoy, la vía está peor que nunca. La falta de continuidad de los trabajos afecta severamente la movilidad diaria y el acceso a los hogares de la zona.

El proyecto estipulaba el levantamiento completo del empedrado deteriorado a lo largo del trayecto de 1,2 kilómetros. En su reemplazo, prometían la colocación de un nuevo empedrado, e incluía la pavimentación con hormigón hidráulico de alta resistencia en casi la mitad del trayecto. Sin embargo, la sustitución de la calzada quedó inconclusa tras la remoción inicial del pavimento previo.

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ABC visitó la zona intervenida, donde constató que no hay maquinarias ni presencia de cuadrillas de obreros, según los vecinos, desde hace meses. El estancamiento de las tareas es total y los trabajos no registran avances físicos comprobables en la arteria. Pese a los reclamos realizados por los frentistas, la infraestructura vial continúa expuesta al deterioro que provocan las lluvias.

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A pesar de estos antecedentes, en mayo, la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), desembolsó un pago de G. 310 millones, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Rodríguez había adjudicado la obra a la firma Itinera SA, representada legalmente por Juan Fernando Canatta Ruiz, por G. 5.000 millones. De ese monto, la empresa ya cobró más de G. 1.624 millones.

Tramo en ruinas: trampa de barro, piedras filosas y excavaciones de Essap

El tramo más crítico de Teniente Velazco está entre las intersecciones de Alejo Silva y Obispo Basilio López, de aproximadamente 550 metros, donde debía haberse cambiado el empedrado por el pavimento hidráulico. En algunos tramos, el empedrado ya fue retirado, pero no fue sustituido y la calle quedó completamente destruida. La remoción inconclusa dejó la arteria clausurada de hecho para el tránsito regular de automóviles de la zona.

En la visita, este medio constató la acumulación constante de agua y grandes charcos de barro. La falta de drenaje adecuado en la arteria provoca inundaciones que abarcan toda la calzada tras cada lluvia. El agua estancada oculta los baches profundos, impidiendo que los conductores identifiquen el relieve real del suelo. La calzada presenta un aspecto de un camino rural abandonado en pleno entorno urbano de la capital, a pasos de la avenida Madame Lynch.

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Los frentistas denunciaron que las rocas de gran tamaño quedaron de punta tras las tareas preliminares de remoción del suelo. Esta situación ya provocó serios daños a los neumáticos y a los sistemas de suspensión de los vehículos de los residentes. Los vecinos manifestaron que, tras la denuncia publicada en ABC, el año pasado, apareció un pequeño grupo de obreros, que “posó para las fotos” y volvió a retirarse.

A la calzada destruida se suma el peligro reportado por las excavaciones realizadas por la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) en los bordes. Según los vecinos, estas permanecieron abiertas por casi un año y, debido a la erosión y la falta de señalización adecuada, varios vehículos cayeron en las fosas colmatadas de barro.

La respuesta municipal: atribuyen el parate a red cloacal de Essap

Ante la consulta sobre el parate de los trabajos, la directora general de Obras de la Municipalidad, Mirtha Acha, atribuyó las demoras en el trazado a las obras de infraestructura básica pendientes de la Essap. “Hay otros componentes que no dependen de la Municipalidad, como adecuación de red cloacal”, argumentó la directora. Según Acha, estas tareas subterráneas deben terminarse antes de verter el pavimento de hormigón hidráulico.

Respecto a la continuidad de la obra, la directora municipal afirmó que se negocia con la contratista la reanudación. “Vamos a continuar. Estamos hablando con la contratista. Requiere hormigonado, no es simplemente remoción”, detalló. Acha enfatizó que se debe estabilizar el terreno antes de la colocación de la capa final de hormigón. La directora respondió que el plazo definitivo para la finalización de los trabajos en el barrio San Jorge dependerá de esas obras pendientes.

Los números de la licitación: G. 1.624 millones pagados a contratista

La obra sobre la calle Teniente Velazco forma parte del Lote 3 de la Licitación Pública Nacional con ID N° 418.303. El contrato fue firmado el 19 de agosto de 2024 con la empresa Itinera S.A., por G. 5.000 millones. El acuerdo preveía la intervención de 36.840 metros cuadrados bajo la modalidad de contrato abierto. El plazo de ejecución estipulaba como fecha de finalización de las obras el mes de octubre de 2025.

Hasta la fecha, la Municipalidad de Asunción ejecutó tres pagos a favor de Itinera S.A. en este lote. El primer desembolso fue de G. 1.000 millones en septiembre de 2024, seguido de un pago de G. 314 millones, en mayo de 2025, ambos bajo la gestión de Nenecho, y el último de G. 310 millones, en mayo de 2026, ya bajo administración de Bello. En total, ya se transfirió G. 1.624 millones a la contratista por el paquete de obras. Pese a la suma desembolsada, los trabajos en la calle Teniente Velazco permanecen incompletos y paralizados.

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Según los pobladores, en conversaciones informales el año pasado, todavía bajo la gestión de Rodríguez, trabajadores de la contratista habían reportado que el freno en los trabajos respondía a la falta de transferencias financieras por parte de la comuna, lo que impedía avanzar con el hormigonado.