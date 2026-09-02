Foros de la Ciudad: cuándo y dónde debatirán los candidatos a intendente de Asunción

La carrera por la Municipalidad de Asunción entra en su etapa decisiva de cara a las elecciones del 4 de octubre de 2026. En ese contexto, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) ultima los detalles de la segunda jornada del ciclo “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”. El encuentro será el espacio central de debate entre los aspirantes al sillón comunal.

El evento se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026, de 15:00 a 18:00, en el auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción. La convocatoria reunirá a los cuatro postulantes a la capital: Soledad Núñez (Juntos por Asunción), Camilo Pérez (ANR- cartista), Rodrigo Franco (Partido Demócrata Cristiano) y Arlene Aquino (Partido Patria Soñada), para exponer sus planes de gobierno.

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Cada candidato dispondrá de 15 minutos de exposición individual para presentar sus iniciativas en materia urbana y administrativa. Posteriormente, los contendientes responderán a tres preguntas comunes elaboradas por la organización del foro. Estas consultas serán entregadas formalmente a los equipos técnicos de las candidaturas con tres días de anticipación.

El encuentro contará con una transmisión en directo vía streaming para permitir el seguimiento de toda la ciudadanía en tiempo real. Los vecinos interesados en fiscalizar las propuestas podrán enviar sus preguntas a través de la plataforma digital que será habilitada por los organizadores. Un equipo de moderadores clasificará los mensajes para formularlos en el bloque final.

Los 7 ejes de gestión urbana que abordarán los candidatos

El debate estructurará las presentaciones sobre siete pilares temáticos clave para el futuro desarrollo de la capital. El primer eje abarca las Finanzas Públicas, orientado a la reforma administrativa y el saneamiento del presupuesto municipal. El segundo bloque estará enfocado en la Movilidad Urbana, la crisis del transporte público y las soluciones al congestionamiento vehicular.

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El tercer pilar estratégico contempla el desarrollo de los barrios de Asunción, con énfasis en la descentralización de servicios y la seguridad comunitaria. El cuarto eje aborda la infraestructura, priorizando el mantenimiento de los espacios públicos, la recuperación de la red vial asfaltada y la búsqueda de soluciones definitivas para el deficitario sistema de drenaje pluvial.

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El quinto punto de discusión corresponde al proyecto de la Franja Costera de Asunción y el establecimiento de su mecanismo de gestión del suelo. En sexto lugar, los postulantes expondrán sus planes para la Revitalización del Centro Histórico, buscando frenar el despoblamiento residencial, incentivar la inversión privada y proteger el patrimonio edilicio.

El séptimo eje se concentra en la elaboración del Plan Estratégico Urbano con metas técnicas fijadas a largo plazo. La organización busca que las agrupaciones políticas asuman compromisos formales y vinculantes sobre estos siete puntos. El objetivo es dar continuidad a las obras públicas prioritarias más allá de las alternancias en el mando municipal.

Calendario de las jornadas y organizaciones convocantes

Esta segunda jornada da continuidad al ciclo de debate iniciado el pasado 2 de julio en el Hotel Sheraton, donde se diagnosticaron las urgencias comunales. En aquel primer encuentro se analizó la crisis presupuestaria de la capital y se presentó el caso de transformación de Medellín. Dichos insumos sirvieron de base técnica para formular el temario actual.

El evento del Puerto contará con la presencia de autoridades nacionales, multilaterales y representantes vecinales. La asistencia presencial en el recinto estará estrictamente limitada a la capacidad del auditorio mediante invitaciones asignadas por cupos. Debido a este espacio reducido, la organización insta a los contribuyentes a seguir el evento de forma remota.

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La tercera y última jornada del ciclo está programada para el mes de noviembre de 2026, posterior a los comicios municipales. En ese foro final, el intendente electo y los concejales electos trabajarán en conjunto con especialistas del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para ayudar a definir la hoja de ruta de la transición.

La iniciativa es coordinada técnicamente por Codeasu, plataforma que aglutina a más de 50 organizaciones civiles y académicas. El ciclo suma el apoyo institucional de la ADEC, el Club de Ejecutivos del Paraguay, DENDE, CERNECO y la organización Horizonte Positivo, en un esfuerzo unificado por el desarrollo de la capital.