Crisis sanitaria: “El Gobierno no tomó en serio a los médicos”, lamenta diputada

En un duro balance sobre la gestión gubernamental, la diputada Rocío Vallejo lanzó críticas a la administración del presidente Santiago Peña ante la incapacidad de destrabar la crisis sanitaria y atender los reclamos del gremio médico, que ratificó un paro nacional para los días 21 y 22 de septiembre.

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“El Ministerio de Salud y el Gobierno mismo no tomaron a tiempo en cuenta los reclamos ni las advertencias de lo que iba a suceder. No se buscó una salida a esta grave crisis sanitaria”, señaló Vallejo, al tiempo de advertir sobre la gravedad de las renuncias masivas de cirujanos pediátricos y anestesiólogos en el sector público.

Para la legisladora, la respuesta oficial reflejó una falta de consideración hacia los profesionales. “A las mesas tripartitas enviaban a funcionarios de tercer nivel para negociar. De nada sirve tener más infraestructura o nuevos hospitales si están vacíos de medicamentos, de insumos y de médicos bien remunerados”, denunció.

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Crisis presupuestaria e IPS: “El Estado no está honrando sus deudas”

Vallejo rechazó el discurso oficialista sobre la estabilidad económica del país y denunció un sobreendeudamiento estatal que afecta el desembolso a sectores vulnerables y organizaciones sociales. “No pueden seguir mintiéndonos de que todo está bien. Con quien hablás te dice que el Estado no está honrando sus deudas”, afirmó.

En ese sentido, abogó por aplicar una ‘economía de guerra’ para recortar gastos superfluos como consultorías, viajes de comitivas al exterior y servicios de catering, reorientando los recursos hacia las necesidades básicas de la población.

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Respecto al Instituto de Previsión Social (IPS), la parlamentaria calificó de ‘lapidario’ el informe de la Contraloría que expone irregularidades administrativas y exigió la intervención directa del Poder Ejecutivo.

“El presidente de IPS, Isaías Fretes, no puede seguir solo apagando incendios con una estructura técnica mínima. El Gobierno central debe respaldarlo con los mejores economistas, administradores y juristas para buscar una solución definitiva”, sostuvo.

Copamiento institucional y rumores sobre remover ministros de la Corte

En el plano político, la congresista se refirió a la reciente pérdida del espacio de la oposición en la Contraloría General de la República, señalando que la mayoría absoluta del cartismo desvirtúa el principio constitucional de una democracia pluralista. “Esto es muy parecido a la dictadura de la mayoría, donde se decide sin importar argumentos”, aseveró.

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Asimismo, se mostró preocupada por los insistentes trascendidos sobre un eventual intento de remoción de ministros de la Corte Suprema de Justicia que no responden al oficialismo.

Reeligen a Camilo Benítez en la Contraloría general.



Camilo Benítez fue reelecto por la Cámara de Diputados como contralor general para el periodo 2026-2031. Con 64 votos a favor —incluidos varios del sector liberal— y duras críticas de la oposición, la decisión genera intenso… pic.twitter.com/phEvUOgiBC — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 2, 2026

“Si es romper la institucionalidad de la Corte para poner o asegurar a sus leales pensando en el 2028, me parece sumamente grave y sería un duro golpe a la democracia y a la seguridad jurídica”, advirtió.

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“La Red Desinformante”: denuncia por campaña sucia, en el ‘freezer’ de la Fiscalía

Por último, Vallejo se refirió a la investigación sobre «La Red Desinformante», la supuesta campaña sucia promovida desde dependencias estatales para atacar a figuras críticas y de la oposición.

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Como una de las denunciantes afectadas, la diputada lamentó la inacción del Ministerio Público. “Jamás me han llamado a declarar; no sabemos el avance. La causa salpica directamente a una viceministra del Mitic, pero evidentemente el fiscal general tiene un ‘freezer’ bastante amplio dentro de su oficina y la causa está congelada”, concluyó.