Juicio a Hernán Rivas por caso título falso de abogado ingresa a etapa decisiva

Para las 8:00 de hoy, miércoles 16 de septiembre, está prevista la décima audiencia del juicio oral y público que afronta el exsenador cartista Hernán Rivas, por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso de su título falso de abogado.

El debate oral se reanudará con la declaración de Ever Rogelio Ortiz Torres, el último testigo propuesto por la defensa del exparlamentario colorado, quien no pudo deponer la semana pasada debido a un reposo médico; posteriormente los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, así como la Abg. Alba Zaracho, representante legal de Rivas; presentarán las últimas documentales ofrecidas.

Lea más: Hernán Rivas “no es abogado”, ratifica titular de la ANEAES en juicio por título falso

De acuerdo con lo señalado en la última audiencia por el Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integran Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, en la audiencia de la fecha finalizará la etapa probatoria, por lo que en la siguiente fecha el Ministerio Público ya presentará sus alegatos finales.

En la última audiencia, la del miércoles 9 de septiembre, un docente, un exfuncionario y un docente de la Universidad Sudamericana intentaron defender el paso del exsenador acusado por la carrera de Derecho. Sin embargo, ante las consultas de los fiscales y el Tribunal de Sentencia, cayeron en imprecisiones y contradicciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hernán Rivas, casi un desconocido en la universidad

En las nueve jornadas de audiencia oral realizadas hasta ahora, declararon ante el Tribunal de Sentencia autoridades, funcionarios y alumnos de la Universidad Sudamericana, así como parlamentarios que fueron colegas de Rivas, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, e incluso el exministro de dicha cartera Eduardo Petta San Martín.

Lea más: Titular de Aneaes apunta a Petta sobre el título de Hernán Rivas: “No fue un error, fue una falla grave”

De los testigos que ya declararon en el debate oral, casi todos confirmaron la acusación del Ministerio Público, ya que afirmaron no reconocer a Hernán Rivas como alumno de la carrera de Derecho, ni han logrado explicar cómo hizo el exlegislador para obtener su certificado de estudios, el título de abogado y el registro de ese documento en el MEC.

En el caso de los alumnos de Derecho de la Universidad Sudamericana, puntualmente, casi todos los que declararon en el presente juicio expresaron que nunca vieron a Hernán Rivas en la institución, incluso señalaron que nunca escucharon su nombre cuando los docentes llamaban lista para dejar constancia de la asistencia a las clases.

Lea más: Aparecen testigos que recuerdan a Hernán Rivas como estudiante, pero...

Recién en la última audiencia apareció una egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este, de nombre Victorina Elizeche, quien afirmó recordar como compañero a Hernán Rivas. “Conocí su nombre cuando los profesores llamaban la lista y también en la entrega de exámenes, pero nunca hablé con él”, afirmó la testigo. Sin embargo, ante la consulta de los fiscales, indicó que no puede decir cuántos años coincidió con Rivas, pero insistió que el acusado asistía a clases.

MP sostiene que Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado

Rivas es juzgado por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló las resoluciones del tribunal de alzada, donde se había dictado el sobreseimiento definitivo del exlegislador; revocó el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios y ordenó el juicio oral por los dos tipos penales acusados.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público (MP) plasmada en la acusación, el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román afirmó falsamente haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión.

Posteriormente Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: la inédita “contraauditoría” del MEC y otra alumna que no conoce al acusado

Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos resaltados por la fiscalía en el requerimiento conclusivo.

El Ministerio Público identificó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.