Guía práctica y claves para pujar en la subasta de Senabico

¿Cómo pagar los lotes adjudicados en la subasta?

Todos los valores del remate se gestionan exclusivamente en guaraníes (moneda nacional). Los compradores adjudicados pueden optar por dos modalidades de pago según el tipo de lote.

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1. Vehículos, maquinaria e implementos agrícolas

Pago total

Permite cancelar el 100% del valor del instrumento mediante efectivo, cheque o transferencia bancaria. Esta opción habilita el retiro del bien una vez concluido el acto público y concretados los trámites administrativos.

Pago parcial (seña de trato)

Se puede abonar una seña del 20% al momento de la adjudicación. El saldo restante del 80% debe completarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento.

Comisiones adicionales

En ambas modalidades, el comprador debe cubrir la comisión del rematador (4% + IVA) y un 0,5% en concepto de gastos de subasta.

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2. Inmuebles y propiedades

Pago total

Se puede abonar la totalidad del costo adjudicado en efectivo, cheque o transferencia bancaria.

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Pago parcial

Requiere una seña mínima del 10% durante la subasta y el saldo restante del 90% debe cancelarse dentro de los 30 días hábiles siguientes.

Comisiones adicionales

La comisión del rematador para inmuebles es del 2% + IVA, más el 0,5% de gastos de subasta.

Atención al “Postor Remiso”: Quien no cancele los saldos en los plazos fijados perderá la totalidad del dinero entregado como seña y quedará sin derecho a reclamos.

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Verificación de vehículos y límites de responsabilidad

Los rodados y maquinaria se subastan estrictamente en el estado mecánico y estético en que se encuentran. La Senabico no asume responsabilidades por fallas, repuestos faltantes o la ausencia de llaves.

Revisión previa

Se habilitan días de exhibición para que los interesados inspeccionen los bienes junto a mecánicos de confianza.

Logística de retiro

El comprador debe prever la provisión de baterías, grúas, herramientas y personal para retirar los rodados adjudicados.

Costo por depósito

Si el lote no se retira pasados los 10 días hábiles de la subasta, se aplicará un canon diario de G. 100.000 por guarda y custodia.

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Titularidad de inmuebles y la figura del “inmueble ocupado”

En el caso de las propiedades, el comprador es responsable de elegir al escribano público que tramitará la escrituración, asumiendo sus honorarios e impuestos.

La institución proveerá la documentación necesaria y gestionará ante los juzgados correspondientes el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes.

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Un punto determinante fijado en las bases es la situación de ocupación de ciertos lotes:

Transferencia de propiedad vs. posesión

La Senabico transfiere únicamente la titularidad o el derecho de propiedad del inmueble, pero no la posesión material.

Acciones judiciales

Si la propiedad adquirida está ocupada, el adjudicatario deberá promover por su propia cuenta los juicios de desalojo u otras acciones legales para tomar posesión del terreno o edificación, sin que esto comprometa la responsabilidad de la entidad.

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Datos clave para el día del evento

La XXII Subasta Pública de la Senabico se realizará el jueves 24 de septiembre de 2026, desde las 09:00 en el Centro Militar Naval Aeronáutico (Cemina), ubicado en Punta Brava casi Avda. Madame Lynch de Asunción.

El requisito fundamental para participar de ella es llevar documento de identidad y contar con la liquidez requerida para abonar la seña o el total más las comisiones en el momento de la puja.