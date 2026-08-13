Hernán Rivas registró su título de abogado ante el MEC el mismo día que asumió en el Jurado

Con la declaración de tres testigos propuestos por el Ministerio Público prosiguió este jueves el juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, acusado de supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso título falso de abogado.

La exsenadora opositora Kattya González, quien fue la primera en deponer en la audiencia de la fecha, resaltó que luego de un análisis riguroso de los antecedentes, llegó a la firme convicción de que “el título de abogado del señor Hernán Rivas es falso.”

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Kattya recordó que Rivas fue designado inicialmente como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a propuesta del diputado Hugo Ramírez (ANR) y con el apoyo de la bancada de Honor Colorado, reemplazando a Dip. Ramón Romero Roa (fallecido el 23 de junio de 2021).

Por su parte el diputado Raúl Benítez, el segundo declarar ante el Tribunal de Sentencia, confirmó los datos expuestos por Kattya González y recordó que Hernán Rivas fue designado como representante de la Cámara Baja ante el JEM sin tener el título de abogado.

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Designación de Hernán Rivas, un “asalto a la ley del Jurado”

Tanto la exsenadora Kattya González como el Dip. Raúl Benítez confirmaron la acusación fiscal contra Hernán Rivas, sostenida en el presente juicio por los agentes Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez; en cuanto a las fechas de los acontecimientos en torno a Hernán Rivas, desde su designación en la Cámara Baja hasta la obtención de su matrícula de abogado.

Ambos testigos confirmaron la teoría del Ministerio Público: que Rivas no tenía siquiera el título de abogado registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias cuando sus colegas de Diputados lo nombraron representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el periodo, en fecha 3 de junio de 2020.

🔶 Caso presunto título falso: Diputado Raúl Benítez declaró en juicio a Hernán Rivas y denunció amenazas



🔶 "En ese contexto, diría que era gente asociada a Hernán Rivas", diputado Raúl Benítez. #MóvilABC - @PabloOtaz1. https://t.co/XWanoZctKN - #ABCTVPy #ALaGran730 pic.twitter.com/692coEfHSB — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 13, 2026

Incluso, González resaltó que la designación de Rivas fue un “asalto a la ley del Jurado” por parte de una mayoría coyuntural, ya que por en el 2018 se había nombrado al Dip. Ramón Romero Roa como representante de la Cámara Baja ante el JEM para el periodo 2018 - 2023.

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Sin embargo, según lo expresado por Kattya González, el cartismo y sus aliados resolvieron cambiar a Romero Roa como representante ante el colegiado, debido que el entonces legislador no seguía la línea del oficialismo; y nombraron a Hernán Rivas como su reemplazante el 3 de junio de 2020.

Rivas registró su título tras designación de Diputados

3 de junio de 2020 - Cámara de Diputados designa a Hernán Rivas como nuevo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

8 de junio de 2020 - 17:00 Ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de Abogado de Hernán Rivas, firmado por Euclides Acevedo.

9 de junio de 2020 - 12:56 MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de abogado de Hernán David Rivas Román.

9 de junio de 2020 - 13:55 Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM.

11 de junio de 2020 - Hernán Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justica su matrícula de abogado.

7 de julio de 2021 - Hernán Rivas juró ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de abogado.

MEC registró título de Rivas tras salvataje a Petta

Durante su declaración en el juicio la exsenadora Kattya González recordó que el 9 de junio de 2020, el mismo día que el Ministerio de Educación y Ciencias registró el título de abogado de Hernán Rivas, la Cámara de Diputados rechazó el voto censura al ministro de Educación Eduardo Petta San Martín, quien fue interpelado por los numerosos cuestionamientos hacia su gestión.

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Puntualmente, con 8 votos por la censura y 48 por el rechazo, los diputados decidieron en la sesión de la mencionada fecha no acompañar el “voto censura” que la Cámara de Senadores emitió contra el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta.

“Hernán Rivas no es la reencarnación de Ulpiano y Justiniano. Él es parte de un esquema que se sostiene a partir de la protección política. Él no es un genio que llegó a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados simplemente por sus capacidades o habilidades; él llegó ahí con la protección política de un grupo político para degradar la institucionalidad republicana”, enfatizó Kattya González.

Rivas mintió a sus colegas cartistas

El último en declarar en la audiencia de este jueves fue el exdiputado colorado Hugo Ramírez, quien expresó que designaron a Hernán Rivas como representante de Diputados ante el Jurado por una “decisión política” y porque el ahora acusado les dijo que era abogado.

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“Tomamos la decisión por el principio de buena fe, de lo que él (Hernán Rivas) no había manifestado”, remarcó el exparlamentario de la Cámara Baja.

Ramírez recordó que fue él quien propuso el nombre del ahora exlegislador acusado, tras una decisión en la bancada de Honor Colorado, y fue secundado por el diputado Raúl Latorre. Finalmente, Rivas obtuvo 59 votos para su designación.

Consultado si se arrepiente de haber sido el proponente para la designación de Hernán Rivas, el exdiputado colorado dijo que sí. “Hoy, mirando el diario del lunes, me arrepiento de haber sido el que solicitó (su designación) en la Cámara de Diputados”, finalizó Ramírez.

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El juicio oral y público continuará este viernes 14, desde las 9:00, con la declaración de más testigos propuestos por el Ministerio Público, específicamente estudiantes que cursaron la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana en el tiempo que Hernán Rivas dice haber sido alumno de la institución.