Jubilados del IPS denuncian que la ley de emergencia busca privatizar el seguro social

En la mañana de este lunes el presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, Gustavo Cannata, mantuvo una importante reunión con las nuevas autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), donde manifestó la profunda preocupación del gremio por el rumbo administrativo de la previsional y los proyectos de ley que se debaten actualmente en el Congreso Nacional.

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Entre los puntos positivos de la reunión, Cannata confirmó que las autoridades del IPS garantizaron la acreditación del pago del aguinaldo para el sector pasivo en los próximos días. Asimismo, el gremio solicitó formalmente una revisión al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ajustar los haberes jubilatorios de forma justa.

“Él dijo que llamaría a una mesa para trabajar con sus técnicos y establecer cuánto sería realmente el aumento. Abrió las puertas en ese sentido”, destacó el dirigente.

Cuestionan que ley de emergencia de IPS se extienda hasta el 2028

Por otra parte, la postura del gremio fue sumamente crítica con respecto al proyecto de Ley de Emergencia para el IPS que proviene de la Cámara de Senadores. Cannata cuestionó fuertemente que la normativa pretenda extender la emergencia hasta agosto de 2028, coincidiendo con el término del mandato presidencial.

Según el representante de los jubilados, los artículos aprobados no responden a los verdaderos problemas de salud pública, sino a intereses financieros.

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El titular del gremio alertó sobre los peligros que contienen los artículos 16 y 17 de la propuesta legislativa, los cuales permitirían a las entidades bancarias triplicar su capacidad de préstamo utilizando los fondos previsionales.

“Si bien hoy tenemos una garantía muy débil en términos del recupero de este dinero, creemos que con eso estaríamos arriesgando tres veces más las cajas jubilatorias”, advirtió Cannata.

Rechazan más endeudamiento y proponen alternativas para saldar deudas del IPS

Para la Unión Nacional de Jubilados, existen alternativas mucho más efectivas para saldar las deudas. Entre las soluciones planteadas figuran el cobro ejecutivo a las empresas privadas que deben casi 1.000 millones de dólares al seguro social, la exigencia de pago al propio Estado paraguayo por un monto similar, y el combate directo a la evasión patronal, que actualmente alcanza a casi el 70 % de las empresas del país.

Otro de los puntos fue la posibilidad de rematar inmuebles pertenecientes al IPS. Cannata recordó que la Constitución Nacional y las leyes vigentes exigen que cualquier renta o venta de bienes de la previsional debe destinarse exclusivamente al fondo de jubilaciones y no a gastos de salud.

“El problema es administrativo, no han sabido en su momento hacer que rindieran estos inmuebles”, afirmó, cuestionando los arrendamientos a precios irrisorios otorgados históricamente a sectores privilegiados.

Jubilados manifiestan desconfianza ante administración actual

El gremio también expresó su desconfianza hacia la actual administración de la entidad y la injerencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones. Cannata puso de manifiesto el riesgo de otorgar licitaciones y compras directas sin controles rigurosos durante un periodo prolongado.

“Imagínense si le damos la libertad que puedan comprar, que hoy están comprando a 400, 500 o 600 % sobre el precio de mercado los medicamentos. ¿Qué pasaría si le damos esta libertad por un tiempo de dos años y medio?”, cuestionó.

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En cuanto al discurso oficial sobre una supuesta quiebra inminente del IPS, Cannata desmintió categóricamente ese escenario y afirmó que los números financieros reales muestran un crecimiento del patrimonio. Explicó que la institución cuenta con 11 aportantes por cada jubilado, una cifra ampliamente superior a la media internacional de rentabilidad.

“Creemos que en el fondo hay un tema de beneficiar a los amigos”, señalan

Para el gremio, instalar la noción de quiebra responde a una estrategia deliberada para encaminar la privatización y tercerización de los servicios de salud de la previsional.

“Nosotros creemos que en el fondo hay un tema de beneficiar a los amigos y buscar la privatización del IPS”, afirmó Cannata.

En este sentido, el líder gremial aseveró que la crisis de la previsional no radica en un déficit financiero real, sino en serias deficiencias de gestión y falta de transparencia en la compra de insumos y medicamentos, por lo que no descartan recurrir a acciones jurídicas si se aprueba la ley en los términos actuales.