Corte destrabó causa contra clan González Daher y hay vía libre para preliminar

Los recursos de reposición planteados por la defensa de Delcia Karjallo, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher y acusada de supuesto lavado de dinero fruto de la usura, fueron declarados inadmisibles por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por el ministro Alberto Martínez Simón y los camaristas Miryam Meza de López y Gustavo Amarilla Arnica.

Mediante los autos interlocutorios números 371 y 372, ambos de fecha 29 de setiembre de 2026, el máximo tribunal confirmó dos resoluciones emanadas de la propia Sala Penal en julio de 2025 y destrabó la causa que afrontan Delcia Karjallo, su hijo Fernando González Karjallo y la esposa de este, Carolina González Aguilera.

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La acusación es por supuesto lavado del dinero que el condenado a 15 años de cárcel obtuvo mediante la usura; y fue presentada por el Ministerio Público hace más de dos años, el 3 de julio de 2024, tras detectar operaciones realizadas por la esposa, el hijo y la nuera de Ramón González Daher.

Con esta decisión de la máxima instancia judicial el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, una vez que reciba el expediente, podrá fijar fecha para la audiencia preliminar, en la que debe resolver si la causa va a juicio oral y público, como pide la fiscalía.

Acusación contra clan de Ramón González Daher

La acusación presentada el 3 de julio de 2024 por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (fiscala adjunta de Cordillera desde el 9 de octubre de 2024) señala que Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por el condenado a 15 años de cárcel, quien simuló el origen del dinero, realizando depósitos bajo la figura de alquiler de inmuebles.

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Al respecto, los agentes fiscales señalan que el hecho punible precedente del lavado de dinero imputado en esta causa penal es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris.

Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan, puntualiza parte de la acusación fiscal.

Fiscalía afirma que ocultaron dinero de la usura

El 13 de noviembre de 2019, el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actual juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

En el requerimiento conclusivo los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel resaltan también que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

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No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Hecho atribuido a la nuera de González Daher

A su vez la acusación contra Carolina González Aguilera resalta que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habría inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.

La Fiscalía resalta también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris así como la emisión de más CDA.

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Además, obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.