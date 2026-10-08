Desaparición de Khael: sin rastro en el terreno, la investigación gira hacia la hipótesis de un rapto

A casi una semana de la desaparición de Khael, el niño de 3 años perdido en el Chaco, las autoridades redujeron las expectativas de encontrarlo con vida en el lugar. El fiscal Lucrecio Cabrera confirmó que el operativo de rastrillaje en la zona se agotó sin haber hallado ningún rastro o pertenencia del menor.

Ante la falta de evidencias en el terreno, los investigadores sostienen que el pequeño ya no se encuentra en las inmediaciones del establecimiento. Las labores de búsqueda incluyeron helicópteros, perros rastreadores, personal a pie y a caballo, abarcando un amplio perímetro que no arrojó resultados positivos.

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La principal sospecha de la Fiscalía apunta ahora a que el niño fue llevado por un tercero. “Ya perdimos la esperanza de que esté en el lugar, por eso manejamos la tesis de que él ya no está ahí y que fue sustraído”, afirmó el agente fiscal.

Supuesto padre de Khael quedó libre por falta de pruebas

Respecto a la presunta presencia de vehículos sospechosos, el fiscal aclaró que no cuentan con datos sobre una motocicleta ajena en las inmediaciones del lugar donde Khael se perdió. La única persona que utiliza este medio de transporte en el lugar es el capataz, con quien el niño tenía una relación muy cercana.

“Con el capataz es con quien tenía más familiaridad, porque le decía «tío»”, refirió el representante del Ministerio Público para graficar el vínculo del menor con el trabajador del establecimiento.

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Por otro lado, se inspeccionó la vivienda del presunto padre del menor, un hombre de 41 años que había sido denunciado tiempo atrás por filiación.

Aunque en su domicilio se incautaron prendas infantiles que motivaron su demora preventiva, quedó libre debido a que la madre no reconoció la ropa como perteneciente a Khael. Aun así su computadora y teléfono celular están siendo peritados.

Análisis de cámaras y pedido de ayuda a la ciudadanía

Para avanzar en la hipótesis de la presunta sustracción del niño, los peritos analizan grabaciones de circuitos cerrados en puntos estratégicos. La atención está puesta en paradas de colectivos y zonas de tránsito para verificar si el menor fue subido a algún vehículo o transporte público.

“Se están revisando cámaras en los lugares donde se toma colectivo, a ver si hay algún video que nos ayude a ver si el niño se subió en algún bus con alguien”, precisó el agente fiscal sobre los trabajos técnicos en curso.

Asimismo, Cabrera hizo un llamado a la colaboración ciudadana, pero instó a remitir únicamente información veraz. Solicitó evitar datos basados en especulaciones o videntes, los cuales entorpecen la investigación.

Madre de Khael imputada por violación del deber de cuidado

En cuanto a la madre del niño, la Fiscalía la imputó por la supuesta violación del deber de cuidado y solicitó medidas alternativas a la prisión.

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La intención de la representación fiscal es mantenerla vinculada formalmente al proceso mientras colabora en la identificación de imágenes o videos.

Finalmente, el fiscal concluyó reiterando que ninguna hipótesis ha sido descartada, incluida la trata de personas. Mientras se aguardan los peritajes a los equipos informáticos y teléfonos incautados, las autoridades esperan que las próximas horas aporten datos certeros sobre el paradero de Khael.