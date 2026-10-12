“La mamografía es gratis sin orden médica todo el año”, informa experta del Incan a ABC

En el marco de las actividades y campañas de concienciación por el Octubre Rosa, la prevención del cáncer de mama se ubica en el centro de las consultas médicas en Paraguay. Sin embargo, persisten dudas sobre la edad adecuada para iniciar los controles, el temor a que el estudio cause dolor, el uso de prótesis o las diferencias reales entre una mamografía y una ecografía mamaria.

En entrevista con ABC Color, la doctora Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y asesora técnica del Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Mama, brindó un panorama detallado sobre la importancia de los controles periódicos, los mitos que rodean al estudio y la situación del servicio público de salud en el país.

La especialista enfatizó que la detección precoz es la herramienta más potente para salvar vidas y aseguró que el sistema del Ministerio de Salud Pública cuenta con la capacidad para responder a la demanda de la población femenina de manera gratuita durante todo el año.

“La probabilidad de curación si el cáncer se detecta a tiempo es casi del 100%. Bajamos la mortalidad de 16 a 12,6 por cada 100.000 mujeres”. Dra. Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Incan.

¿A qué edad hacerse la mamografía?

El protocolo de tamizaje poblacional establece un parámetro claro para las mujeres que no presentan molestias ni antecedentes familiares de la enfermedad. La rutina anual de control debe comenzar al cumplir las cuatro décadas de vida, lo cual es clave.

“El cáncer de mama es bastante silencioso, porque si nos doliera, todas iríamos rápido a consultar. Por lo general no da ninguna pista hasta que estamos en estadios avanzados”. Dra. Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Incan

“La rutina anual para las pacientes asintomáticas comienza después de los 40 años. O sea, el año que se cumplen los 40 años. Si yo tengo algo, me apareció algo, entonces ahí sí, uno va al médico mastólogo y el médico mastólogo decide: ‘necesito este estudio’. Y se hace aun si la paciente tenga 20 o 18 años”, explicó la doctora Tiana Tonina.

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Uno de los aspectos más traicioneros de esta patología es su desarrollo indoloro en las fases iniciales. La falta de molestia física suele generar una falsa sensación de seguridad que retrasa la visita al especialista.

“El cáncer de mama es bastante silencioso, porque si nos doliera, todas iríamos al médico rápido a consultar y no estaríamos en estas disyuntivas de tener que hacer exámenes cuando no sentimos nada. Por lo general no duele. En general, es algo tan silencioso que no nos da ninguna pista hasta que ya estamos en estadíos muy avanzados”, advirtió la jefa de Imágenes del Incan.

Mamografía y cáncer de mamas: ¿qué síntomas deben encender las alarmas?

Existen señales de advertencia que requieren una evaluación médica inmediata por parte de un mastólogo, sin importar la edad de la persona:

Nódulos palpables: Aparición de una masa dura o bulto en el tejido mamario o la axila.

Secreción por el pezón: Salida de sangre o fluidos anormales a través del pezón.

Cambios en la piel: Enrojecimiento (piel rubicunda, caliente o dura), retracción del pezón o aparición de oyuelos.

Piel de naranja: Textura rugosa o áspera en el sector de la mama.

Cambios en hombres: Crecimiento inusual del tejido mamario en varones.

Ante la presencia de cualquiera de estas manifestaciones, la indicación es acudir al especialista sin importar si se trata de mujeres jóvenes, hombres o personas trans. Sobre este último grupo, Tonina aclaró que la terapia de reemplazo hormonal estimula el desarrollo del tejido mamario: “Una mujer trans tiene que hacerse el estudio, por supuesto. Al tener un reemplazo hormonal, eso hace que se reproduzca el tejido de la mama”.

Respecto a las mujeres con implantes mamarios, la médica desmintió categóricamente que la presión del mamógrafo pueda dañarlos: “La presión que genera el equipo no tiene por qué hacerle ningún daño ni afectarle al implante que tienen puesto. Se hacen ciertas técnicas aparte con las personas que tienen implantes para poder ver mejor el tejido, pero no están exentas del estudio por tener prótesis”.

¿Duele la mamografía y cuál es la diferencia con la ecografía mamaria?

El temor al dolor durante el estudio es una de las barreras psicológicas más frecuentes que frena la asistencia a los centros de salud. La profesional abordó el mito de la molestia con franqueza, ponderando el beneficio preventivo frente a unos segundos de incomodidad física.

“Decirte que no duele es muy difícil, porque hay demasiados umbrales diferentes del dolor en las personas, pero yo te puedo decir que molesta. Es una compresión, te comprime la mama. A mí me gusta decir que molesta y que la compresión que se realiza es tolerable y es solamente una vez al año para algo que te puede salvar la vida”, remarcó la asesora técnica.

“La compresión es tolerable y es solamente una vez al año. Es aguantar unos segundos para algo que te puede potencialmente salvar la vida”. Dra. Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Incan.

La mamografía sigue siendo el estudio de referencia universal —o “estándar de oro”— para el tamizaje de la población sana a partir de los 40 años. Su valor diagnóstico radica en la capacidad de detectar anomalías invisibles para otros métodos.

“La mamografía es una radiografía de la mama que utiliza poca potencia de rayos X y es el único método que nos permite el tamizaje en la población general. La diferencia clave es que la mamografía puede ver tanto imágenes calcificadas pequeñas, que son microcalcificaciones, como una de las formas en las que nosotros podemos advertir que puede ser que ahí haya un cáncer. Mi ecografía no puede ver tan exactamente esas microcalcificaciones”, precisó la médica a ABC Color.

Por su parte, la ecografía mamaria no reemplaza a la mamografía, sino que funciona como una herramienta de diagnóstico complementario bajo criterios médicos específicos.

“En cualquiera de los 54 centros públicos, una mujer de 40 años en adelante puede pedir su turno sin orden médica. Y el estudio es gratis todo el año”. Dra. Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Incan.

¿Dónde hacerse la mamografía gratis sin orden médica y qué exige la ley en Paraguay?

Uno de los avances más significativos en la política de salud pública del país es la eliminación de las trabas burocráticas para acceder al estudio preventivo en las mujeres en edad de riesgo.

“En el sistema de salud pública, en cualquiera de los 54 puntos donde hay mamógrafos, una paciente con más de 40 años puede acercarse y pedir su turno para realizarse el estudio sin una orden médica. Y es gratis durante todo el año, no solo en octubre”, confirmó la doctora Tonina.

La red sanitaria cuenta con equipos de alta resolución distribuidos en todas las regiones sanitarias del territorio nacional: “Los 54 mamógrafos son digitales en su mayoría, o digitalizados. En los centros más grandes son digitales, hay más de 20 equipos nuevos, de última generación. Las pacientes no se tendrían que preocupar por la calidad del equipo”.

En cuanto a los tiempos de espera para la entrega de informes, la referente del Incan indicó que en dicha institución el promedio es inferior a los 10 días hábiles. En caso de detectarse una sospecha o imagen patológica, el protocolo de urgencia activa el informe en menos de 48 horas para encaminar a la paciente con las gestoras del hospital.

¿Cuál es la probabilidad de curación del cáncer de mamas y qué permiso laboral otorga la ley?

La detección precoz impacta de manera directa en las probabilidades de supervivencia, alcanzando cifras de curación casi absolutas cuando el tumor se aborda en sus primeras etapas.

“La probabilidad de curación si el cáncer de mama se detecta a tiempo es casi del 100%, por no decir el 100%, si se detectan en estadios tempranos, uno o máximo dos. Se ve con las estadísticas: en el 2020 hubo 16 reportes de muertes por cáncer de mama cada 100.000 mujeres y hoy, cerrando el año pasado, tenemos 12,6. Hay una disminución de las muertes y mucho tiene que ver con detectar a tiempo”, destacó la especialista.

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Para facilitar la asistencia de las trabajadoras a sus controles anuales de salud, la legislación paraguaya otorga una protección laboral especial que debe ser respetada por los empleadores del sector público y privado.

“Tienen por Ley dos días libres al año para hacerse la mamografía y el PAP. Ya disminuimos el cáncer de cuello uterino en Paraguay, ahora queremos disminuir el de mama”. Dra. Tiana Tonina, jefa de Imágenes del Incan.

En Paraguay, la Ley N° 3803/09 y su modificación mediante la Ley N° 6211/18 conceden a todas las trabajadoras dos días laborables de licencia remunerada al año para someterse a los exámenes de mamografía y Papanicolaou (PAP).

“Recordar a las mujeres que tienen, por ley, dos días libres al año para hacerse su mamografía y su PAP. Ya disminuimos el cáncer de cuello uterino en Paraguay, ahora queremos disminuir también el cáncer de mama. Haciendo algo tan chiquitito como tomarse un día al año para hacerse este tipo de estudios, podemos hacer un diagnóstico precoz, salvar la vida de una paciente y mejorar la calidad de vida de toda la familia”, concluyó la doctora Tiana Tonina.