Nuevas exigencias para estudiar Medicina: MEC y Salud plantean intervenir campos de práctica

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) e Isaías Fretes, del Ministerio de Salud Pública (MSP), anunciaron esta tarde que revisarán las ofertas de grado y de posgrado en el área de Ciencias de la Salud en el Paraguay.

La reunión entre ambas autoridades se realizó hoy, luego de los reportes preliminares de la Contraloría General de la República (CGR), sobre graves anomalías en el registro de títulos y en el control de carreras de Medicina y del sector de la salud en general. La auditoría descubrió que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), avaló el funcionamiento de 345 ofertas de salud sin acreditación, horas fantasma en campos de práctica y otras irregularidades.

“Queremos diseñar desde lo más profundo, desde la base (Ministerio de Salud) lo que se necesita realmente en la educación de Paraguay y en la educación de los médicos, que responda a las necesidades y al desarrollo que va a tener el Paraguay”, afirmó Luis Ramírez, quien aseguró contar con la CGR de su lado para reforzar estas reformas.

Expresó que el objetivo es contar con reglas claras que permitan saber cuál es la trayectoria de formación de un médico y cuál es la trayectoria que tiene que seguir “alguien que quiere dedicarse a la salud”.

MEC y Salud Pública prometen “reglas claras” para la trayectoria de formación de los futuros médicos

El ministro de Salud, Isaías Fretes, remarcó que el factor humano y la infraestructura donde se forman los profesionales son inseparables para mejorar en materia sanitaria.

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“Ambas instituciones estamos en un esfuerzo mancomunado para poner reglas claras en el ejercicio médico y la formación. No podemos concebir un buen producto si no tenemos buenas áreas de práctica”, aseveró.

A través de sus redes sociales, el MEC detalló los puntos centrales de la mesa de trabajo acordada:

Instalación de una mesa técnica conjunta entre el MEC y el Ministerio de Salud, con la participación del Cones y la Aneaes. También se comprometieron con incluir a sociedades científicas y médicas.

Establecer criterios sólido s en la formación de los futuros profesionales de la salud.

Optimizar los espacios de práctica para asegurar un aprendizaje adecuado.

Responder a las necesidades reales del país en materia sanitaria y educativa.

Medicina: reflotan la propuesta de un examen general para otorgar la matrícula médica

Entre las medidas de fondo que vuelven a estar en debate, se analiza la posibilidad de implementar un examen general obligatorio para todos los egresados de Medicina, antes de que puedan acceder a la matrícula profesional, según confirmó tras el encuentro el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene.

La intención de aplicar una evaluación de este tipo no es nueva en el ámbito gubernamental, pero recobra impulso en la agenda pública. La Aneaes había planteado esta idea en enero del año pasado. Además, desde el Círculo Paraguayo de Médicos y desde distintas sociedades científicas también habían debatido sobre ideas similares, quienes van a ser consultados al respecto, según el viceministro.

“Asimismo la intención es ver cómo garantizar las prácticas profesionales de calidad supervisadas en el área de salud, para el posterior registro de títulos”, remarcó el funcionario.