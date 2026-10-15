MEC prepara licitación para reparar escuelas: Por qué no están incluidas las dañadas por temporal

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) publicó el 24 de setiembre un llamado a licitación plurianual, que contempla trabajos de reparación y mantenimiento de instituciones escolares públicas que van desde Asunción y Central hasta el Chaco y el sur del país. El monto estimado es de G. 20.000 millones.

La nómina confeccionada por la entidad estatal no incluye las urgencias surgidas tras el temporal de inicios de octubre, que incluyó la caída de granizos de gran tamaño y dejó un saldo de 135 escuelas con aulas inutilizables o al menos, llenas de goteras. El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que esta licitación no absorberá a estos establecimientos debido a que la planificación tiene otros tiempos.

El director de Infraestructura del MEC, Marcelo León Nogués, indicó que como es plurianual, la licitación apunta a atender las refacciones en el período de vacaciones de verano, que arrancan el 1 de diciembre. “Recién se estaría adjudicando en noviembre”, explicó.

Agregó que, como dijo Ramírez, para la emergencia actual en las escuelas dañadas por el temporal, están buscando una reprogramación presupuestaria que debe ser aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para así atender a los centros educativos dañados por el último granizo apenas cuenten con ese recurso. Lo planteado para esta situación es igual a G. 2.000 millones.

Licitación del MEC para reparar escuelas: montos y departamentos incluidos

El llamado N° 12/2026 contempla la distribución del presupuesto en tres lotes geográficos. El primer paquete está destinado exclusivamente a instituciones de Asunción y el departamento Central, mientras que el segundo abarca la región sur y este (Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná y Neembucú). El tercer lote cubre el norte del país, el departamento de Caaguazú y toda la región del Chaco.

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La entrega de ofertas está prevista para este viernes 16 de octubre a las 9:00 en el piso 9 de la torre 1 de las Oficinas del Gobierno (MEC), ubicadas en la zona del Puerto de la capital.

Según el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), entre las posibles escuelas intervenidas y que cuentan con más de 50 estudiantes matriculados a nivel país, la cuestión se distribuye de esta manera:

4.030 locales escolares con más de 50 alumnos matriculados integran la nómina de posibles intervenciones del plan plurianual.

12.269 aulas forman parte del mapa de obras potenciales, de las cuales 7.405 requieren refacciones y adecuaciones específicas.

5.290 sanitarios requeridos: El relevamiento contempla la reparación de 2.955 bloques de baños existentes y la construcción de 2.335 unidades nuevas.

Distribución de locales por lotes: Un total de 700 centros educativos figuran como candidatos en Asunción y Central (Lote 1), 1.446 en los departamentos del centro, sur y este (Lote 2), y 1.884 en el norte y el Chaco (Lote 3).

El esquema de arrancar los trabajos en vacaciones no garantiza que las aulas estén listas a tiempo. De hecho, a inicios de este año escolar en febrero, varios establecimientos debieron comenzar las clases entre andamios y materiales de construcción debido a que los plazos de ejecución se extendieron más allá de lo planificado. Los estudiantes debieron dar clases a distancia o bien, asistir a la escuela en medio de los trabajos.

Entre polladas y autogestión: las escuelas en emergencia esperan la lenta ayuda del MEC

Desde la cartera educativa insisten en que los 135 establecimientos afectados por el temporal de inicios del primer fin de semana de octubre serán atendidos mediante mecanismos de “emergencia″ y no a través de la licitación plurianual. Pero la falta de fechas precisas para desembolsar esta ayuda extraordinaria, deja a cientos de familias en la encrucijada de esperar soluciones oficiales, o seguir cubriendo de su propio bolsillo las reparaciones más elementales.

Padres de la Escuela Básica N° 144 Comandante Heber Leo Nowak de Fernando de la Mora, organizaron este miércoles 14 de octubre una hamburgueseada buscando juntar recursos para reparar salas de clase, oficinas administrativas y la sala de informática que quedaron inundados y con goteras luego del temporal.

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“No solamente la estructura del techo (en las aulas) está ahora complicada y destruida. Tenemos las goteras en la parte de Informática, en la Biblioteca...se quedaron todos fundidos”, afirmó una de las mamás de la escuela, Diana Sanabria.

El ministro de Educación, Luis Ramírez también minimizó la crisis por el temporal. Redujo la cantidad de locales escolares con mayor afectación a solo 4 de las 135 y todas en Asunción. Mientras, varias son las instituciones - no solo ubicadas en la capital -, donde las familias llevan adelante todo tipo de actividades solidarias buscando tapar la ausencia del Gobierno.