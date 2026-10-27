Peña nombra a Óscar Velázquez como nuevo director de Senasa

El presidente de la República, Santiago Peña, dispuso mediante el Decreto N.º 7069, por el cual designó a Óscar Roberto Velázquez Benítez como director general del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

La designación tiene lugar solo seis meses después de haber designado a Velázquez Benítez al frente de la Dirección de Riesgos Laborales y Subsidios del Instituto de Previsión Social (IPS), cargo al que había llegado en mayo pasado en reemplazo de Carlos David Reyes Ruíz.

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Su salida se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión del IPS y una prolongada crisis institucional. En ese escenario, el traslado de un funcionario de una institución a otra vuelve a poner en debate los criterios utilizados por el Ejecutivo para cubrir puestos estratégicos de la administración pública.

Con esta decisión, Velázquez Benítez pasa a encabezar SENASA, institución con responsabilidades directa en materia de agua potable y saneamiento ambiental, en lugar de, Fernando Enrique García Alonso, quien había asumido la dirección mediante el Decreto N.º 1507, del 10 de abril de 2024.

El Senasa es una dirección clave dentro de la estructura del Ministerio de Salud ya que cumple un papel fundamental en la planificación, promoción y ejecución de obras de agua potable y saneamiento ambiental, principalmente en localidades de hasta 10.000 habitantes.

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