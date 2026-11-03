Títulos falsos: rectores hablan de “señalamientos infundados” y eluden culpas por registros

En un pronunciamiento emitido tras las verificaciones de la Contraloría General de la República (CGR) —que remitió a la Fiscalía un reporte sobre 1.089 títulos supuestamente falsos para la investigación penal—, el Consejo de Rectores tildó de “señalamientos infundados” las acusaciones y deslindó responsabilidades sobre la validez de los documentos.

Igualmente, se refirieron al informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que remitió al Ministerio Público un legajo con 138.256 títulos de grado de dudosa trayectoria, pues un gran porcentaje provienen de carreras sin acreditaciones.

En ese sentido, el gremio sostuvo que “la falta de acreditación no demuestra, por sí sola, falsedad del título, comisión de un hecho punible ni invalidez automática”, remarcando que cada caso requiere un examen de antecedentes y normas específicas.

Los rectores también se escudan en lo que dicta el artículo 2 de la Ley N.º 2072/2003 que establece la participación voluntaria en los procesos de evaluación y acreditación, con excepciones que incluyen las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica.

Títulos falsos: Rectores trasladan la responsabilidad al MEC y piden investigar a los remitentes

Respecto al registro de documentos presuntamente apócrifos, el Consejo alegó que dicha función compete al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), afirmando que “la inscripción de un título falso no atribuye responsabilidad a la universidad cuyo nombre fue utilizado”.

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Finalmente, el gremio solicitó a las autoridades e instituciones de control distinguir entre carreras no acreditadas, no habilitadas y títulos falsificados, concluyendo que defenderán el prestigio institucional y que “la calidad se garantiza con rigor académico y la ley se aplica individualizando responsables”.

Presidente: José Altamirano (rector de la Universidad Privada María Serrana)

Vicepresidente: José Sánchez (rector de la Universidad Nacional del Este - UNE)

Miembro titular: Clarito Rojas (rector de la Universidad Nacional de Concepción - UNC)

Miembro titular: Víctor Ríos (rector de la Universidad Nacional del Pilar - UNP)

El Consejo de Directores Generales de Institutos Superiores también emitió un comunicado en el cual expresó su preocupación por lo que calificaron como informaciones “incompletas y descontextualizadas”. El gremio aseguró que las irregularidades en la educación superior “no representan la regla, sino la excepción”.

Además, instaron a que las denuncias sobre títulos irregulares se investiguen con “rigor técnico, verificación documental y respeto al debido proceso”. Brindaron su respaldo al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y se mostraron favorables al Plan Nacional de Educación Superior, propuesto a instancias de entidades estatales.