Las prioridades de Luis Bello: en 2026, solo en jornales, pagó 5 veces más que en obras

En lo que va de 2026, la Municipalidad de Asunción destinó al pago de jornales más de cinco veces lo ejecutado en obras de infraestructura. Según el último informe de gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista), el último antes de dejar el cargo el próximo 3 de noviembre, de enero a agosto se pagaron G. 196.801 millones a jornaleros frente a los G. 38.527 millones que fueron invertidos en obras.

Lo abonado en jornales hasta el momento representa el 56% de un presupuesto anual estimado en G. 346.273 millones solo para este rubro en 2026. El desglose muestra que entre enero y abril se pagaron jornales por G. 88.676 millones, sumando otros G. 108.124 millones en el segundo cuatrimestre del año, de mayo a agosto.

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Lo pagado a jornaleros en lo que va del año equivale al 45% de los G. 454.492 millones destinados a servicios personales en el mismo periodo, que a su vez representan 12 veces lo invertido en obras. Este desequilibrio evidencia una rigidez presupuestaria enfocada principalmente en cubrir costos de personal.

Los datos confirman que Bello mantiene intacto el modelo de gestión heredado de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que prioriza la estructura electoral representada por más de 8.500 funcionarios, según datos brindados al equipo de transición.

El antecedente del desvío de bonos de Nenecho Rodríguez para desagüe pluvial

La continuidad del modelo de gestión mantiene relegadas las obras prioritarias. El exintendente Rodríguez carga además con el monumental desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022) que debieron ser para la construcción de desagües pluviales.

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El desvío, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría General de la República (CGR) que motivó la intervención de la gestión de Rodríguez. El informe final de esa fiscalización especial, a cargo de Carlos Pereira, documentó que el desvío se realizó mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

De los 8 proyectos que Nenecho había prometido con ese dinero, apenas empezó 4 y no terminó ninguno. Bello mantiene el lento avance de estas obras:

Presupuesto municipal 2026: pago de bonificaciones duplica la inversión en obras públicas

La desproporción administrativa también se refleja con claridad en el pago de asignaciones complementarias y bonificaciones. En lo que va de 2026, la administración de Bello ejecutó G. 98.016 millones en asignaciones complementarias, lo que representa casi el triple de lo destinado a obras de infraestructura.

Solo en bonificaciones, Bello pagó de enero a agosto más de G. 56.456 millones en este concepto. El monto destinado a bonificaciones representa casi el doble de lo ejecutado en obras públicas durante el mismo periodo, demostrando la priorización del gasto operativo.

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Los datos del segundo cuatrimestre del año muestran una tendencia al alza en este rubro, tras registrarse G. 29.239 millones pagados en bonificaciones sólo entre enero y abril. En dicho periodo inicial, la inversión en obras apenas alcanzó los G. 27.754 millones.

Esta asimetría financiera consolida un esquema donde las gratificaciones del personal administrativo desplazan por completo cualquier plan de modernización urbana o mejoramiento vial para los contribuyentes asuncenos.

Impuesto inmobiliario en Asunción: gasto en salarios duplica la recaudación municipal

Entre enero y agosto, la Municipalidad de Asunción recaudó más de G. 235.418 millones en concepto de impuesto inmobiliario. Los gastos en servicios personales alcanzaron G. 454.492 millones, duplicando por completo lo percibido por este tributo clave de la capital.

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Al ampliar la lupa hacia todos los gastos corrientes de la administración, la cifra trepa a G. 649.194 millones. Esto triplica los ingresos obtenidos por el impuesto inmobiliario, evidenciando una presión financiera insostenible para las finanzas de la comuna asuncena.

Estas cifras cobran relevancia teniendo en cuenta el tope legal que establece la Ley N° 5.513/15, que modifica la Ley N° 3.966, Orgánica Municipal, de un límite máximo del 40% del impuesto inmobiliario para gastos corrientes, blindando el 60% restante para inversiones de capital. Sin embargo, las obras ejecutadas representan apenas el 16% de lo recaudado, incumpliendo flagrantemente el mandato legal.

Servicios personales de la comuna capitalina absorben el 57% del presupuesto en 2026

Los datos oficiales del periodo enero-agosto ratifican que Luis Bello replica la asimetría estructural de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Del total presupuestado en servicios personales por G. 791.690 millones, la comuna ya obligó el 57%, equivalente a US$ 81,1 millones.

Dentro de la ejecución salarial del segundo cuatrimestre, G. 203.939 millones se destinaron a personal contratado. A esto se suman G. 137.857 millones en remuneraciones básicas y G. 98.016 millones orientados a cubrir asignaciones complementarias.

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En contrapartida, la inversión en infraestructura pública se redujo a mínimos históricos con G. 38.527 millones. Esto consolida el patrón de 2025, bajo la administración conjunta de Rodríguez y Bello, cuando la comuna ejecutó G. 728.323 millones en salarios frente a meros G. 41.603 millones en obras.