IPS ratifica política de reembolso cero por gastos médicos y rechaza devoluciones

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) celebrada en la mañana de este martes, las autoridades de la previsional reafirmaron con firmeza la vigencia de su estricta directiva institucional sobre la política de reembolsos. La reunión fue presidida por la consejera Mirtha Arias, encargada de despacho de la Presidencia del IPS, ante la ausencia de Derlis León, quien se encuentra en Taiwán.

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Los miembros del Consejo ratificaron que la postura oficial consiste en rechazar de forma general todas las solicitudes de devolución presentadas tanto por personas físicas como jurídicas, que tengan que ver con gastos efectuados en la atención médica de los asegurados. Durante la sesión no se mencionó una cantidad de solicitudes recibidas, pero se resaltó que son frecuentes.

Stock cero: La odisea diaria de conseguir insumos básicos y fármacos crónicos

Esta medida impacta directamente en una cruda realidad cotidiana: a diario, cientos de asegurados se ven forzados a realizar millonarios gastos de bolsillo debido al persistente desabastecimiento en las farmacias del IPS. En los centros de atención de la previsional, en muchas ocasiones no hay disponible ni siquiera insumos básicos para intervenciones de cirugía menor, tales como hilos de sutura, bisturíes o guantes quirúrgicos.

Asimismo, los pacientes crónicos que mes a mes dependen de la previsional para retirar fármacos vitales con los que estabilizan sus patologías, terminan gastando grandes sumas de su propio dinero debido al stock cero o sumamente reducido del seguro social.

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Con esta disposición regulatoria, el Consejo de Administración determinó que los expedientes de solicitudes de reembolso monetario de los aportantes ya no serán tratados ni debatidos en las plenarias del Consejo.

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Licitaciones bajo la lupa: Entre polémicas técnicas y ajustes en compras públicas

Durante la sesión del Consejo también se analizó la aprobación y devolución de importantes procesos licitatorios orientados a abastecer los centros asistenciales de la red sanitaria del IPS en todo el país. Entre los puntos más destacados de la agenda figuraron la revisión de procesos para la adquisición de reactivos de laboratorios, insumos críticos para neurocirugía, cirugías de mínima invasión, y materiales de osteosíntesis.

El Consejo, ordenó por ejemplo, la devolución de expedientes en licitaciones sensibles, tales como la contratación de servicios tercerizados de resonancia magnética y tomografía computarizada para el departamento de Alto Paraná. La medida se tomó tras detectarse discrepancias sobre la radicación de sucursales y las ventajas económicas de las ofertas presentadas, solicitando a las comisiones evaluadoras un reanálisis exhaustivo antes de dar el visto bueno final. Similares observaciones recayeron sobre los servicios de hemodiálisis en la misma región.

IPS postergan préstamos para funcionarios, jubilados y pensionados

En el área administrativa y financiera, el Consejo también decidió esta mañana, postergar temporalmente la aprobación de las modificaciones a los reglamentos de créditos para la compra de automóviles y de préstamos para viviendas con garantía fiduciaria destinados a funcionarios, jubilados y pensionados.

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El Consejo aseguró que la postergación obedece a la detección de divergencias normativas en la duración de las coberturas y plazos de financiamiento entre artículos clave del reglamento, requiriendo un dictamen jurídico y técnico más pulido para su próxima evaluación.