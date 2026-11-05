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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 15:31

Video: ciudadanía celebra aprobación del juicio político al presidente Santiago Peña

Una multitud de personas siguió desde las plazas ubicadas en inmediaciones del Congreso el tratamiento del pedido de juicio político al presidente renunciante a Santiago Peña. Tras la aprobación unánime en Diputados, los ciudadanos celebraron la decisión.

Por ABC Color
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Multitudinaria es la movilización que se lleva a cabo en la plazas en inmediaciones de las plazas del Congreso Nacional, en Asunción, en la tarde de este jueves, para seguir de cerca el tratamiento del pedido de juicio político al presidente Santiago Peña. Tras conocerse la aprobación en la Cámara de Diputados, los manifestantes celebraron la decisión entre aplausos y expresiones de alegría.

La movilización se produjo luego de varios días de protestas ciudadanas que exigieron la salida de Peña, del vicepresidente Pedro Alliana y del titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. El descontento aumentó tras la vinculación del mandatario con Ueno Bank, entidad que ingresó en un proceso de resolución y dejó congelados los ahorros de unos 3 millones de paraguayos.

Lea más: Así votaron los diputados por el juicio político a Pedro Alliana

La Cámara Baja aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña, mientras que el pedido contra Alliana fue enviado al archivo con 41 votos en contra. La decisión de juicio político contra Peña fue recibida con festejos por quienes aguardaban el resultado en las inmediaciones del Parlamento.

¿Por qué rechazan la renuncia de Peña?

Los legisladores opositores sostienen que aceptar la renuncia de Peña le permitiría acceder a los fueros de senador vitalicio, lo que, eventualmente, podría dificultar que sea investigado por la Justicia. Por ese motivo, insisten en que el proceso de juicio político debe continuar hasta su resolución.

Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.
Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La atención se traslada ahora a la Cámara de Senadores, que debe tratar tanto la renuncia presentada por Peña como el pedido de juicio político aprobado por Diputados. La oposición busca que el mandatario pierda sus fueros y pueda ser sometido a una investigación por el caso Ueno Bank.

Lea más: Pedirán sesión urgente: En Senado, el consenso es seguir el juicio político a Peña y que no tenga impunidad

La ciudadanía permanece expectante ante la decisión del Senado. Si el juicio político prospera, deberá conformarse la comisión bicameral encargada del proceso, mientras que también deberá resolverse la sucesión presidencial y la toma de juramento de las nuevas autoridades del Ejecutivo.

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