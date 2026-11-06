El Cones intervendrá en el escándalo de Unasur: confirman cuándo tratarán la millonaria evasión

El procedimiento fiscal en la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), que se realizó este miércoles, se centró en recolectar documentación contable buscando certificar la falta de transferencia de aportes jubilatorios de los empleados de la institución. Según la denuncia del Instituto de Previsión Social (IPS), la casa de estudios no abona por este concepto desde el 2022, es decir, desde hace cuatro años.

La universidad, vinculada al exconcejal Jorge “Turi” Capello — quien al menos hasta hoy se desempeñó como secretario privado del expresidente Santiago Peña, quien dimitió por el caso Ueno Bank—, enfrenta graves cuestionamientos por irregularidades financieras que perjudican directamente al IPS y a la DNIT. El político colorado es vicerrector de la entidad.

Según la investigación en curso, la millonaria evasión afectaría de forma directa la cobertura médica de los trabajadores del centro educativo. Además, según datos del Ministerio Público, Unasur descontaba mensualmente lo correspondiente al aporte de seguridad social a sus trabajadores, pero no depositaba el dinero en las cuentas de la previsional. La causa está a cargo del fiscal Giovanni Grisetti.

El perjuicio patrimonial es de gran magnitud. Según las pesquisas preliminares, la supuesta evasión en concepto de aportes obrero-patronales retenidos superaría los 4.096 millones de guaraníes, monto que ascendería a más de G. 18.000 millones al sumar los incumplimientos tributarios ante la DNIT y a la falta de pago de alquiler por el inmueble que fue allanad el miércoles y que también pertenece al IPS.

¿Habrá intervención? El Cones define la fecha para evaluar el futuro institucional de Unasur

El viceministro de Educación Superior y presidente delegado del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Hermenegildo Cohene, se comprometió a incluir el caso Unasur en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, que será el martes 10 de noviembre.

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Las autoridades del IPS aseguraron en una sesión del 9 de setiembre que pedirían tanto al Cones como al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la inhabilitación de la institución de gestión privada debido a estas multimillonarias deudas.

“Ya estoy solicitando informes sobre el pedido de IPS para tomar medidas con respecto a Unasur, pero ya solicité que el tema sea tratado en la próxima sesión, atendiendo a lo que sucede ya es de público conocimiento”, manifestó Cohene.