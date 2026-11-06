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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 15:35

MNP realiza monitoreo preventivo de las protestas ciudadanas en el microcentro por el caso UENO Bank

Monitoreo preventivo del MNP de las movilizaciones ciudadanas por el caso UENO BANK.
Monitoreo preventivo del MNP de las movilizaciones ciudadanas por el caso UENO BANK.Gentileza

Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) realiza espacios de diálogo con los responsables de la cobertura policial a fin de garantizar la manifestación pública y pacífica que se da en el microcentro de Asunción. Asimismo recuerda las pautas claras de la intervención policial, que te detallamos a continuación.

Por ABC Color
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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) comunica que se encuentra realizando un trabajo activo de seguimiento sobre las distintas movilizaciones ciudadanas que se llevan a cabo en el país exigiendo el juicio político del presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank. El objetivo principal de esta labor es velar por la protección integral de los derechos humanos de los ciudadanos.

Lea más: Crece la presión ciudadana en las calles del microcentro en medio del juicio político a Santiago Peña

En este sentido, la institución señala que busca garantizar de manera efectiva el legítimo derecho a la manifestación pública y pacífica sin ningún tipo de obstáculo arbitrario.

MNP realiza diálogos con responsables de cobertura policial

Durante este monitoreo constante, el equipo del MNP promueve activamente espacios de diálogo directo tanto con los responsables de la cobertura policial como con los referentes de las movilizaciones sociales.

MNP realiza diálogos con responsables de cobertura policial
MNP realiza diálogos con responsables de cobertura policial

Esta presencia en el terreno funciona como una medida preventiva fundamental para fomentar que las protestas se desarrollen en un clima de orden, tranquilidad y profundo respeto a los derechos fundamentales.

Lea más: Protesta contra Santiago Peña: siete aprehendidos tras incidentes y daños a sede de Ueno Bank

La labor de observación se extiende a lo largo de toda la jornada para documentar cualquier eventualidad y ofrecer una respuesta rápida ante situaciones de tensión. El compromiso central es salvaguardar la convivencia pacífica y el respeto mutuo en todo momento.

Pautas claras para la actuación policial

El MNP recuerda que toda intervención de los agentes del orden y el uso potencial de la fuerza deben regirse estrictamente por la normativa vigente. En específico, las actuaciones tienen que ajustarse al manual de uso de la fuerza de la Policía Nacional, fundamentándose en los principios clave de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

MNP busca garantizar de manera efectiva el legítimo derecho a la manifestación pública y pacífica.
MNP busca garantizar de manera efectiva el legítimo derecho a la manifestación pública y pacífica.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, las directrices institucionales exigen que los efectivos cumplan con los siguientes requisitos:

  • Identificación visible: Los policías deben estar debidamente identificados durante todos los procedimientos, portando su uniforme reglamentario y su nombre de manera clara y legible.
  • Acreditación oficial: Deben mostrar la identificación oficial que los acredite formalmente como miembros activos de la institución policial.

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  • Prioridad al diálogo: En el desarrollo de las protestas, los agentes tienen la obligación de priorizar la mediación, el diálogo y la persuasión antes de tomar cualquier otra medida.
  • Instrucciones comprensibles: Las órdenes impartidas deben ser claras, fáciles de entender y deben ir acompañadas de un tiempo razonable para su cumplimiento, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Límites estrictos en el uso de la fuerza y salvaguardas ante detenciones

La institución advierte que ante la posibilidad de que se produzcan detenciones durante las protestas, el MNP subraya que es obligatorio garantizar una serie de salvaguardas desde el primer instante de la privación de libertad:

  • Derecho a notificar a terceros: Comunicar de inmediato a un familiar o persona de confianza sobre la detención y el lugar específico de custodia.
  • Derecho a acceder a un abogado o abogada: Contar con asistencia y asesoramiento jurídico oportuno desde el inicio del proceso.
El MNP realiza el seguimiento de la jornada, promoviendo el diálogo con los responsables de la cobertura policial.
El MNP realiza el seguimiento de la jornada, promoviendo el diálogo con los responsables de la cobertura policial.
  • Derecho a un examen médico independiente: Acceder a una evaluación médica profesional que permita verificar el estado de salud y documentar posibles lesiones o necesidades de atención.
  • Derecho a recibir información: Conocer de forma clara los motivos de la detención, las garantías constitucionales que le asisten y los pasos del procedimiento.

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Estas garantías son consideradas pilares fundamentales e indispensables para prevenir la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su cumplimiento estricto asegura la protección de la integridad física y la dignidad de cualquier persona que resulte detenida en el marco de las movilizaciones.

Canales de denuncia y asistencia ciudadana

Para aquellas situaciones en las que se presencien abusos o se requiera reportar irregularidades durante los procedimientos, el MNP mantiene habilitados canales directos de atención.

El MNP recuerda la importancia de garantizar las salvaguardas correspondientes.
El MNP recuerda la importancia de garantizar las salvaguardas correspondientes.

La ciudadanía puede comunicarse de forma rápida ante cualquier emergencia relacionada con la prevención de malos tratos.

Las denuncias y avisos urgentes se reciben a través del siguiente contacto: 0961 501 790 (disponible para reportar situaciones de urgencia durante la jornada de movilización).

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