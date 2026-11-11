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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 14:18

“Nuestras vidas no se negocian”: el grito desesperado de los pacientes con enfermedades raras

Peña con chaqueta negra dialoga con un hombre canoso en un hospital, rodeados por personal de salud y otros observadores.
Isaías Fretes, ministro de Salud, junto con el expresidente preso Santiago Peña, durante una visita realizada al Incan el pasado 10 de octubre.

Ante el escándalo del caso Ueno Bank y la crisis sanitaria del gobierno del expresidente Santiago Peña, la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras denuncia el desabastecimiento de insumos y exige respuestas urgentes sobre los fondos públicos.

Por Nadia Cano
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La Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper) emitió un duro comunicado en el que expresa su profunda indignación frente a los recientes acontecimientos vinculados al caso Ueno Bank y los cuestionamientos sobre la administración de los fondos públicos.

Lea más: Isaías Fretes asegura que “hay nuevos vientos” en Salud Pública

La organización denuncia que el costo del desgobierno y la crisis actual recae directamente sobre los sectores más vulnerables de la salud que a diario, deben vender hasta sus pertenencias para afrontar los gastos médicos que conlleva una enfermedad.

El peso de la crisis en la salud paraguaya

Vanesa Florentín, presidenta de Fepper, indicó a ABC que desde hace meses vienen advirtiendo sobre el desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, una falta de provisión que pone en riesgo constante la vida de los pacientes.

Hombre con micrófono y cartel verde 'MEDICAMENTOS ¡YA!' se dirige a un grupo de manifestantes en el Hospital.
Pacientes y familiares protestan por falta de medicamentos frente al Hospital Central del IPS.

En un comunicado Fepper resalta también las reiteradas denuncias y solicitudes de audiencias dirigidas a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), al Instituto de Previsión Social (IPS), al Ministerio de Economía Finanzas (MEF) y al propio Santiago Peña, expresidente de la República, actualmente preso por el caso Ueno Bank. Sin embargo, Florentín aseguró que pese a la necesidad y los reiterados pedidos desesperados de los pacientes, solo obtuvieron respuestas evasivas e insuficientes en mesas de trabajo.

Lea más: Farmacéuticas piden blindar fondos tras un año crítico en hospitales

Florentín hizo hincapié en la situación del IPS, señalando que los fondos de los asegurados fueron puestos en riesgo y comprometidos . Los pacientes exigen que los responsables de los entes e instituciones involucrados rindan cuentas ante la Justicia.

Pacientes cuestionan las prioridades del Estado

Ante el manejo cuestionado de cientos de millones de dólares en recursos públicos, la organización cuestiona la justificación oficial de una supuesta “economía de guerra” y recortes presupuestarios. Para la federación, dicha economía de guerra es sufrida exclusivamente por los enfermos crónicos y raros, obligados a esperar tratamientos indispensables mientras sus patologías avanzan.

Mujer sostiene pancarta blanca sobre medicación, rodeada de manifestantes con carteles en el Hospital Central del IPS.
Pacientes y familiares exigen atención adecuada en el Hospital Central del IPS en Asunción.

Para Florentín y la Fepper, la crisis del sistema de salud no puede aislarse de la vulnerabilidad general del país ni de los malos manejos bancarios recientes.

Pedro Alliana ordenó reprogramar recursos para mejorar la sanidad paraguaya

En medio de los reclamos de los pacientes, el presidente de la República, Pedro Alliana, ordenó esta mañana al MEF realizar recortes en el presupuesto de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo directo de redireccionar esos fondos a la salud pública.

Según lo anunciado, se dispuso un ajuste estimado en G. 20.000 millones (equivalente a unos US$ 3,2 millones). Los recortes abarcan gastos superfluos y de funcionamiento de la Presidencia, tales como pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados y catering.

Alliana aseguró que todo el ahorro será reprogramado en el presupuesto con el fin exclusivo de comprar medicamentos destinados a los hospitales públicos, bajo la consigna oficial de que “la austeridad comienza por casa”.

Pacientes piden investigación exhaustiva y abastecimiento de fármacos

Ante el escenario actual del país, Fepper exige una investigación exhaustiva sobre cualquier posible irregularidad, rendición de cuentas transparente y el restablecimiento inmediato del suministro de medicamentos e insumos.

Lea más: “Cero tolerancia a la corrupción”: advierte Alliana en reunión con ministros

“Los pacientes no podemos seguir pagando con nuestra salud y nuestras vidas las consecuencias de la falta de respuestas del Estado. El dinero público pertenece al pueblo paraguayo, no a los gobernantes de turno. ¡La salud no puede esperar y la vida de los pacientes no se negocia!”, resalta el comunicado de Fepper.

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