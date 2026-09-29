Contrato colectivo en Asunción: el golpe de G. 64.000 millones a los contribuyentes a días de las elecciones municipales

A 5 días de las Elecciones Municipales, la administración del intendente Luis Bello (ANR-cartista) y la bancada colorada en la Junta Municipal de Asunción impulsan la aprobación exprés de un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo. El acuerdo compromete más de G. 64.735 millones al año del presupuesto comunal solo en bonificaciones y beneficios laborales, desatando fuertes críticas de la oposición, que denuncia el uso político de la estructura municipal.

Contrato colectivo en Asunción: el impacto de más de US$ 11 millones en el presupuesto

Tras el ingreso oficial del documento el viernes pasado, la mayoría oficialista en la Junta Municipal de Asunción apura el tratamiento del nuevo contrato colectivo de trabajo impulsado por la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista). El acuerdo incluye millonarios incrementos en beneficios económicos que impactarán de forma directa sobre las golpeadas finanzas municipales.

Basado en datos oficiales de la planilla de salarios de julio de la Municipalidad de Asunción, el costo consolidado de las bonificaciones específicas asciende a G. 64.735 millones. Esta cifra equivale a aproximadamente US$ 11,3 millones que la comuna deberá absorber dentro de su esquema presupuestario anual.

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Entre las modificaciones principales figuran ajustes porcentuales directos en la bonificación anual por antigüedad, calculada de acuerdo a los años de servicio prestado. También se elevan las bonificaciones por título universitario y técnico. A estos se suman otros beneficios como el incremento en el haber de retiro por jubilación.

El oficialismo colorado busca consumar la homologación este mismo miércoles, a falta de cuatro días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre. La oposición en la Junta Municipal denuncia que se trata de una estrategia electoralista desesperada para asegurar la lealtad de más de 9.000 funcionarios que componen la estructura municipal, lo que constituye un caudal electoral estratégico para el Partido Colorado en Asunción.

Desglose del contrato colectivo en la Municipalidad de Asunción: bonificaciones y subsidios

De aprobarse el convenio, firmado por el intendente Bello, la comuna deberá destinar sólo al pago de bonificaciones por antigüedad de funcionarios de la intendencia un monto global de G. 7.867 millones (US$ 1,4 millones). Este beneficio, que se paga una sola vez al año, abarca a un bloque de 6.266 funcionarios que acumulan entre cinco y más de 40 años de funciones en la comuna.

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A esta cifra se suman pagos mensuales por títulos universitarios o técnicos, con un desembolso total de G. 53.736 millones al año, lo que representa una erogación fija de G. 4.478 millones mensuales.

El subsidio de salud, de un aproximado de G. 261 millones al mes, totaliza unos G. 3.132 millones anuales. A estos beneficios se suma el incremento de cinco salarios básicos más en el haber de retiro, que pasa de 15 a 20 salarios, una contingencia cuyo impacto total resulta más complejo de precisar en el corto plazo.

Elecciones municipales en Asunción: denuncian aprobación exprés de contrato colectivo como maniobra electoral

El ingreso del contrato colectivo a la Junta Municipal estuvo marcado por un fuerte apuro político, la falta de debate y fuertes manifestaciones por parte del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama). Los gremios admitieron que buscan blindar sus condiciones laborales antes del cambio de administración.

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El ingreso formal del convenio se dio en la sesión extraordinaria del pasado viernes, tras varios intentos frustrados por la falta del quórum legal. Concejales opositores denunciaron la intención del oficialismo de aprobar el acuerdo “a tambor batiente” y cuestionaron la maniobra por carecer de los dictámenes financieros y el tiempo requerido para un compromiso de tal magnitud.

Durante el debate legislativo, los ediles de oposición responsabilizaron al candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista) y remarcaron que la urgencia responde a una estrategia de “unanimidad en ponerse el chaleco salvavidas”, ante un eventual resultado electoral desfavorable en los comicios del domingo.

Contradicción: Camilo Pérez se distancia del contrato colectivo promovido por ediles cartistas en Asunción

Frente a los señalamientos de la oposición, Camilo Pérez (ANR-cartista), intentó despegarse del acuerdo laboral. En entrevista con ABCTV, el domingo, afirmó que no se siente “cómodo” con los plazos ni con la forma en que se conduce la negociación. Calificó el tratamiento a pocos días de las elecciones como una “falta de respeto” para los candidatos y cuestionó que no se haya debatido el contrato durante los cinco años anteriores de gestión.

Su cadidatura carga con el peso de la gestión del denominado “combo cartista”, encabezada inicialmente por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y continuada bajo exactamente el mismo modelo administrativo por su sucesor Luis Bello (ANR-cartista). Ambos intendentes dejan tras de sí un legado de quiebra financiera, infraestructura urbana en ruinas y un sistema de prebendarismo que hoy pretende blindarse.

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Durante dicho periodo se ejecutó el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8 (emitidos en 2022). Estos recursos, asignados exclusivamente para obras de infraestructura, fueron licuados en gastos corrientes, principalmente en salarios. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó este desvío mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

La lista de candidatos a concejales municipales del Partido Colorado, que pretende volver a ser mayoría en la Junta Municipal el próximo periodo, tras las elecciones de este 4 de octubre, agrupa a actuales ediles y directores que apañaron la gestión de Nenechoy de Bello, ignorando las denuncias públicas sobre el desvío de bonos y las graves irregularidades administrativas como la proliferación de esquemas de recaudación paralela en la Municipalidad.

Junta Municipal de Asunción: contrato colectivo no figura en el orden del día, pero temen estudio sobre tablas

El concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció hoy que la sesión de la Comisión de Legislación, que debía dictaminar sobre el acuerdo, no tuvo quórum. “Quieren tratar el Contrato Colectivo, sin quórum, sin orden del día”, reclamó en X.

La concejala Fiorella Forestieri (PLRA), también presente en la reunión, exigió que, “de ingresar mañana en el orden del día este contrato colectivo debe volver a la Intendencia y tratarse después de las elecciones, con la seriedad y la transparencia que corresponde”.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA), por su parte, le dijo a ABC que recién esta mañana, a menos de 24 horas del inicio de la sesión ordinaria, los concejales tuvieron acceso al documento íntegro, por lo cual considera inviable su estudio para mañana.

En horas de la tarde de este martes se conoció el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles, en la cual, oficialmente, no aparece ningún dictamen, a favor o en contra, del contrato colectivo. Pese a esto, los opositores no descartan la posibilidad de que el cartismo intente su tratamiento sobre tablas.