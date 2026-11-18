El Instituto de Previsión Social (IPS), concebido como el resguardo médico de los trabajadores paraguayos, se encuentra cada vez más lejos de ofrecer la cobertura y la tranquilidad que por ley y derecho corresponden a sus aportantes. Para quienes acuden hasta sus servicios, la previsional se ha transformado en una maquinaria de desgaste físico, emocional y financiero.

Las frecuentes denuncias que realizan asegurados, jubilados y pensionados reflejan una realidad alarmante: los pacientes con patologías complejas se enfrentan a diario a una auténtica carrera de obstáculos donde la salud y la dignidad quedan relegadas a un segundo plano.

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“Es una verdadera vergüenza la situación en la que se encuentra el IPS. No hay remedios, no hay turnos, faltan médicos; si necesitas un estudio te hacen en seis meses y para colmo, los ladrones del IPS se robaron toda la plata de los jubilados. Acá hay gente que debe estar preso, pero se lavan las manos mientras que el pobre, el asegurado que necesita una pastilla de aspirina, debe estar mendigando. En el IPS no hay nada, solo ladrones”, cuestionó con rabia Pedro Gamarra, un jubilado que desde hace cinco meses debe gastar G. 1.850.000 por medicinas que el seguro social le debe proveer.

El vía crucis de los insumos y la falta crónica de medicamentos en el IPS

La problemática del desabastecimiento en las farmacias del Hospital Central y de las distintas clínicas periféricas del IPS, que actualmente tiene a Derlis León como presidente, es una constante que golpea con mayor crudeza a los sectores más vulnerables. En las últimas semanas, las denuncias se multiplicaron exponencialmente, poniendo al descubierto la escasez crítica de fármacos esenciales para tratamientos de alto costo y de mantenimiento diario.

Pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, reportan que deben lidiar mes a mes con la incertidumbre de encontrar sus medicamentos en las farmacias del IPS. Medicamentos de uso diario como la insulina escasean de forma sistemática, obligando a los asegurados a desembolsar sumas que rondan los G. 215.000 o más de sus propios bolsillos para evitar interrumpir sus tratamientos. Situaciones similares se repiten con antidiabéticos, antihipertensivos y protectores metabólicos.

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“Desde hace meses que estoy comprando porque en el IPS no hay nada. Soy jubilada, ese es mi único ingreso pero no me alcanza. No da gusta tener que elegir entre comer o comprar remedios”, lamentó Amancia Lezcano.

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A esto se suma el drama insostenible que padecen los pacientes trasplantados, quienes califican la situación como una “lotería mortal”. Tras meses de demora en la provisión regular de inmunosupresores vitales —como la ciclosporina líquida, el tacrolimus, el micofenolato y el sirolimus—, los afectados se han visto en la imperiosa necesidad de organizarse y protestar frente al Hospital Central el lunes último. Los costos de estos fármacos en el mercado privado son muy elevados para el presupuesto de cualquier familia trabajadora, superando en la mayoría de los casos los G. 5 millones por mes.

Para los enfermos oncológicos y crónicos, la situación es igual. La falta de reposición oportuna de medicinas, convierte a la receta médica en un papel inútil, obligándolos a endeudarse o depender de la solidaridad para asegurar tratamientos que el IPS debe garantizar.

El grito de desesperación: indignación y hartazgo en IPS

Las asociaciones de pacientes, los gremios de jubilados y los sindicatos han alzado su voz con dureza. Sostienen que los aportantes están pagando los platos rotos de una deficiente administración financiera y de una falta absoluta de planificación logística.

No podemos permitir ni un segundo más maltratos hacia nuestros adultos mayores. Ningún asegurado merece recibir semejante trato. Basta de abusos y q por ocupar un cargo, se creen intocables. La función pública es para servir, no para maltratar ni pisotear la dignidad de la gente pic.twitter.com/nAPzsErL2l — le funo a todos los corruptos (@tavynella) November 10, 2026

Los jubilados, que dedicaron décadas de su vida laboral al sostenimiento del seguro social, denuncian que acudir al IPS representa hoy un acto de humillación. A las largas horas de espera en filas interminables se suma la frustración de recibir respuestas negativas y maltratos por parte del personal de ventanilla o descubrir que los cupos de atención mediante el call center o MI IPS se agotan en cuestión de segundos.

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Los pacientes remarcan que la carga económica que recae sobre las familias —que deben costear laboratorios externos, estudios especializados y recetas incompletas— destruye la economía familiar.

Denuncian maltratos ante la desesperación

Durante los últimos días, se han viralizado a través de las redes sociales diversos videos e imágenes que retratan tristes episodios en los que funcionarios del IPS incurren en malos tratos, gritos y actitudes despectivas hacia los aportantes.

Estas escenas se repiten frecuentemente en los distintos servicios del IPS, donde cientos de ciudadanos —en su mayoría adultos mayores, madres con niños enfermos y pacientes crónicos— llegan de madrugada en busca de un turno médico. Los asegurados denuncian falta de empatía, maltratos verbales y la prepotencia de funcionarios que perciben sus salarios gracias al aporte mensual de miles de aportantes.