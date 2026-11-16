IPS: Mantenimiento tardío y desidia golpean al Hospital Central

El fin de semana, la profunda precariedad con la que operan los centros de asistencia pública en el país volvió a quedar trágicamente en evidencia. Un video viralizado y difundido por el diario ABC Color expuso con crudeza el momento en que parte del cielorraso de la sala de descanso de los médicos de obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) se desprendió por completo, permitiendo el ingreso incontrolable de un líquido séptico que inundó todo el piso del recinto sanitario.

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Este hecho no representa un caso aislado, sino la postal cotidiana de un IPS que está sostenido sobre cimientos de desidia e ineficiencia. Mientras miles de asegurados peregrinan diariamente en busca de turnos y medicamentos esenciales por un edificio colapsado y sin ascensores en buen funcionamiento, los profesionales de la salud deben enfrentarse a condiciones laborales insalubres que vulneran flagrantemente la bioseguridad.

Décadas de abandono estructural: Paredes con moho, ventanas rotas y camas oxidadas

La caída de mampostería y el filtrado fecal en el principal centro asistencial de los asegurados saca a flote una problemática crónica que se arrastra desde hace décadas sin que ninguna administración logre implementar una solución definitiva.

Recorrer los pasillos y las áreas del Hospital Central del IPS es toparse con un panorama desolador y tercermundista: paredes raídas carcomidas por la humedad y el moho verdoso, ventanas rotas que dejan pasar el viento y la lluvia, y un mobiliario clínico totalmente obsoleto, caracterizado por camas oxidadas y sillas y camillas deterioradas que indignan a cualquiera.

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A este dramático escenario se suman instalaciones eléctricas obsoletas y expuestas que representan un peligro latente de cortocircuito, techos con goteras permanentes y sanitarios clausurados que obligan a malabarismos operativos. La ausencia histórica de un plan riguroso de mantenimiento preventivo y correctivo convierte al hospital en un polvorín sanitario, donde los millonarios aportes mensuales de la clase trabajadora se evaporan mientras la infraestructura se derrumba literalmente a pedazos.

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La respuesta del IPS: “Se clausuró el cubículo tras el problema de filtración”

Ante la viralización de las imágenes, el director de Mantenimiento del IPS, Juan Penayo, brindó explicaciones sobre lo acontecido, señalando que asumía nuevamente funciones en el departamento en medio de este escenario crítico. Según reconoció el funcionario, el desperfecto tuvo su origen en un nivel superior y ya se encuentra en proceso de ser subsanado.

“Es un baño del tercer piso, corresponde a la sala de internación de pediatría. Es un baño que tuvo un problema, filtró y eso cayó evidentemente al piso de abajo, que es la sala de médicos”, detalló Penayo.

El director especificó que la medida inmediata adoptada por su equipo fue restringir el acceso al sector afectado: “Lo que ya hicimos es hacer el procedimiento de clausurar el baño”, indicó Penayo, aclarando que de los tres cubículos disponibles en ese sanitario, es solo uno el que tuvo problemas de filtración.

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Respecto a los trabajos correctivos en marcha, Penayo afirmó: “Ahora estamos haciendo una reparación preventiva, se está saneando la parte de azulejos, en los pisos y, algunas situaciones donde también podría haber filtrado”.

Indignación ante la desidia en el IPS

Pese a las reparaciones de emergencia anunciadas por el área de mantenimiento, el malestar y la indignación del personal de salud y los aportantes del seguro social, son absolutos.

Los trabajadores y asegurados denuncian que la precariedad edilicia es la norma y no la excepción, cuestionando con dureza que, mientras se dilapidan los fondos jubilatorios y sanitarios en licitaciones dudosas o planillas sobredimensionadas, los espacios del Hospital Central permanezcan sumidos en el abandono absoluto.