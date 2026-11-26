Este sábado, 28 de noviembre, entre las 7:00 y 17:00, se llevarán a cabo las elecciones relacionadas al gremio de abogados para designar a dos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), donde actualmente están Gerardo Bobadilla (presidente) y Enrique Berni, cuyos mandatos fenecen este viernes 27 de noviembre.

Tanto Gerardo Bobadilla como Enrique Berni, representantes del cartismo, buscan su “rekutu” y así continuar integrando el órgano constitucional pues fueron electos en el periodo concerniente al 2023-2026.

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En los comicios del 28 de noviembre, los abogados elegirán a dos representantes que pasarán a formar parte de la institución encargada de los concursos para cubrir las vacancias en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, así como de la Sindicatura de Quiebras, para el periodo 2026-2029.

Para esta oportunidad son cuatro los movimientos que se presentan con sus respectivos candidatos titulares y candidatos suplentes.

Los movimientos y sus candidatos

Lista A – Renovación Gremial : encabezada por los candidatos titulares Enrique Javier Berni Brítez (busca el rekutu) y Nilsa Cáceres de Hernández ; y los candidatos suplentes Wilsen Benito Salas Coronel y Marcus Sebastián Becker Muller.

Lista B – Gremio Unido y Solidario : liderada por los candidatos titulares Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola (actual presidente del CM, quien que busca su continuidad) y José Antonio Valenzuela Pavón ; y los candidatos suplentes Susi Diana Villalba Escobar y César Eduardo Escobar Gubo.

Lista J – Es Nuestro Momento : conformada por los postulantes titulares Jorge Luís Bogarín Alfonso (exmiembro del CM y del JEM, designado “significativamente corrupto” por EE. UU.) y Rolando Milcíades Aquino Navarro ; y los candidatos suplentes, Osmar Ortiz y Sary Helman.

Lista S – Unidad Gremial: integrada por la dupla titular Juan Migdonio Sosa Bareiro y Nidia Ignacia Silvero de Prieto; y los postulantes suplentes, María Silvia Acha Méndez y Óscar Rubén Montanía.

¿Dónde votarán los abogados para elegir representantes para el CM?

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitó un espacio en línea para la consulta de los 41.000 abogados que están habilitados para depositar sus respectivos votos. Al mismo podrán acceder a través del botón habilitado más abajo.

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De esta forma, cada elector podrá ingresar desde su celular, tablet, o computadora, su número de cédula de identidad (solo números, sin puntos) y seleccionar el departamento correspondiente, después le aparecerá el local de votación, número de Mesa Receptora de Votos y orden para la jornada electoral.

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Igualmente se encuentra disponible para la ciudadanía un simulador del uso de la máquina de votación, que incluye las listas, los nombres de los movimientos y los datos reales de los candidatos, titulares y suplentes. Al mismo también se puede acceder desde cualquier teléfono celular, tablet o computadora con acceso a internet, mediante el siguiente botón habilitado abajo.

Locales dispuestos para las elecciones de abogados para el CM

A través de la Resolución TSJE N° 196, la autoridad electoral dispuso la habilitación de dos sedes correspondientes a Asunción y Central de cara a los comicios del sábado 28 de noviembre.

Una es la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral con 20 meses y la otra, es la de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con 50 mesas habilitadas.

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El TSJE habilitó como sedes de votación en:

Concepción y Alto Paraguay - Palacio de Justicia de Concepción - 6 mesas

San Pedro – Palacio de Justicia de San Pedro – 5 mesas

Cordillera – Palacio de Justicia de Caacupé - 12 mesas

Guiará – Palacio de Justicia de Villarrica – 5 mesas

Caaguazú – Palacio de Justicia de Coronel Oviedo – 15 mesas

Caazapá – Palacio de Justicia de Caazapá - 3 mesas

Itapúa – Palacio de Justicia de Encarnación - 15 mesas

Misiones – Palacio de Justicia de San Juan Bautista – 6 mesas

Paraguarí – Palacio de Justicia de Paraguarí - 10 mesas

Alto Paraná – Palacio de Justicia de Ciudad del Este – 30 mesas

Ñeembucú – Palacio de Justicia de Pilar – 3 mesas

Amambay – Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero – 10 mesas

Canindeyú – Palacio de Justicia de Saltos del Guairá - 4 mesas

Presidente Hayes – Palacio de Justicia de Villa Hayes – 5 mesas

Boquerón – Palacio de Justicia de Filadelfia – 1 mesa.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya integración está establecida en la Constitución Nacional (CN).

En ese sentido, por el artículo 262 de la ley suprema de la República del Paraguay, este órgano se conforma por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado; dos abogados de la matrícula, nombrados en elección directa.

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También lo integran, un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, y un profesor de las facultades de Derecho de las Universidades privadas.

En tanto que, por el artículo 264 de la Constitución, se señala cuáles son los deberes y las atribuciones del CM. Este refiere que tiene la facultad de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.