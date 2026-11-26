Los tres buses pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) destinados al traslado interno en el predio del Hospital Central se encuentran actualmente en el taller para someterse a un mantenimiento general, luego de presentar fallas en los sistemas de frenos y embrague. Así lo confirmó el director de Servicios Administrativos del seguro social, Manuel Patiño, al detallar la situación de la flota y el esquema provisorio que mantiene activo el servicio para asegurados, familiares y visitantes.

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De acuerdo con Patiño, la medida responde a criterios de seguridad operativa, ya que las unidades presentaban inconvenientes mecánicos y requerían trabajos de reparación en los asientos. “Con ese problema no se le puede alzar a la gente, a los asegurados”, sostuvo el funcionario al justificar el ingreso de la totalidad de los vehículos al taller.

Flota del IPS en Hospital Central con desgaste por uso continuo

El titular de Servicios Administrativos precisó que el IPS dispone de tres buses para este circuito interno: dos unidades de la marca Iveco, que son las que habitualmente cumplen el servicio diario por contar con mejores condiciones de comodidad para que los pasajeros viajen sentados, y un tercer vehículo con asientos únicamente en uno de sus costados, reservado para momentos de contingencia. Sin embargo, las tres unidades debieron ser enviadas al taller para la verificación de frenos y embrague y el reacondicionamiento de sus asientos.

El funcionario aseveró que la alta exigencia a la que se ven sometidos estos vehículos es uno de los factores que aceleran su desgaste. Según explicó Patiño, los buses operativos trabajan de manera continua de lunes a viernes, desde las 6:00 hasta las 17:00, realizando recorridos constantes de ida y vuelta para trasladar a quienes acuden al Hospital Central por consultas médicas, visitas a pacientes internados u otras gestiones.

Cambios previstos para el bus de contingencia del IPS

Sobre el futuro de la unidad de contingencia, el director adelantó que la administración analiza darle otro destino una vez superada la emergencia actual, evaluando la posibilidad de convertirla en un camión de carga liviana y gestionar la incorporación de un bus más adecuado para el transporte de asegurados. Añadió además que el IPS estudia la alternativa de extender este servicio de traslado interno a los fines de semana.

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En cuanto a los plazos para normalizar la operación con flota propia, Patiño indicó que, según la previsión del taller, los tres buses del IPS serían retirados este viernes 27 de noviembre para realizar las pruebas correspondientes. “Si no surgen contratiempos mecánicos, las unidades volverían a estar operativas entre el lunes o el martes de la próxima semana”, expresó.

Colectivo de las Fuerzas Armadas cubre el traslado en el Hospital Central

Mientras se completa el mantenimiento de los buses institucionales, el traslado desde la entrada principal sobre la avenida Sacramento hasta el edificio principal del Hospital Central se sostiene mediante un colectivo facilitado por las Fuerzas Armadas de la Nación, a través de gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional —encabezado por el Gral. de Ejército Óscar González—. Aunque el acuerdo inicial rige hasta este viernes 27 de noviembre, Patiño señaló que ya se tramita una extensión hasta la próxima semana para resguardar la movilidad de los usuarios y evitar perjuicios a los asegurados.