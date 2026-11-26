El 22 de mayo de 2026, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, imputaron a la exjueza de paz de La Catedral Segundo Turno, Nathalia Garcete, en el marco de la causa N° 134 caratulada como “Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino y otros s/prevaricato y otros”, por la mafia de los pagarés.

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú había admitido la imputación. La Fiscalía inicialmente solicitó un plazo de 2 meses para investigar, pero con el otorgamiento de la prórroga ordinaria por parte Otazú, la fecha de presentación de requerimiento conclusivo se fijó para el 19 de noviembre.

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Los distintos encausados, incluyendo la principal imputada Nathalia Garcete, plantearon reiteradas chicanas contra la admisión de la imputación y contra el pedido de prórroga ordinaria, presentaciones que dentro de todo entorpecieron el desarrollo normal del proceso.

Ello alcanzó tal punto que, el proceso quedó firme tras la resolución de un Tribunal de Apelación en la que se rechazaron los incidentes de las defensas de los acusados, y luego de esto el juez del caso, mediante providencia del 22 de octubre, fijó la realización de la audiencia de imposición de medidas que se concretó el 23 de noviembre.

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Es decir, la diligencia en la que el juez Osmar Legal –interino de Humberto Otazú- impuso medidas alternativas a la prisión preventiva para la exjueza de paz Nathalia Garcete y otros imputados más, se sustanció luego de 6 meses de haberse presentado la imputación y días después de que incluso, se haya acusado y pedido juicio para los encausados.

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Exjueza de la mafia de los pagarés y otros más con libertad ambulatoria

El pasado 23 de noviembre, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, que interina a su colega Humberto Otazú, dirigió la audiencia de imposición de medidas para los procesados en el marco del caso conocido como la mafia de los pagarés, dentro de la causa N° 134 específicamente.

En tal sentido, dispuso medidas alternativas a la prisión para la exjueza de paz Nathalia Garcete, la exactuaria judicial Olivia Asunción Mosqueda Núñez; el exactuario judicial Pablo Matías Cabrera Irigoitia; los abogados representantes de la Casa Administradora de Riesgos SA (CARSA) Juan Alberto Bogado y César Rubén Bogarin Alen; para la ex ujier notificadora Mariam Adelaida Ortiz Aquino.

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Igualmente, para la representante de la empresa Plan Urbano, la abogada Sun Young Bang.

En ese contexto, Legal estableció como medidas procesales para los encausados:

Residir en el domicilio denunciado, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado;

La prohibición de cambiar de número de celular proveído al Juzgado en audiencia;

La obligación de presentarse del 1 al 10 de manera mensual a los efectos de firmar el libro de comparecencia en secretaria del Juzgado;

La obligación de comparecer a todas las citaciones que el Juzgado realice;

La prohibición de salida del país;

Aceptar los inmuebles ofrecidos como caución real; en el caso de Nahthalia Garcete hasta cubrir la suma de G. 200.000.000; en el caso de Olivia Mosqueira hasta cubrir el monto de G. 192.400.000.000; en el caso de Pablo Cabrera, de Juan Bogado, Mariam Ortiz, y Sun Young Bang, hasta la cubrir la suma de G. 200.000.000, cada uno.

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Al abogado César Bogarín se le intimó que en un plazo de 20 días hábiles presente los documentos relacionados a la caución personal que ofreció, bajo apercibimiento de que le sean revocadas las medidas.

Fiscalía pide juicio para exjueza de paz por mafia de los pagarés

El pasado 19 de noviembre, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron acusación en la causa N° 134/2025, contar la exjueza de paz de La Catedral Segundo Turno, Nathalia Garcete, por la presunta comisión como autora de prevaricato y de uso de documentos públicos de contenido falso.

En la misma causa, también fueron acusados los exactuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez (45) y Pablo Matías Cabrera Irigoitia (30), el ex ujier notificador Mariam Adelaida Ortíz Aquino (30), por los ilícitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Igualmente los fiscales pidieron juicio para los abogados representantes de la firma Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), Edgar Fabián Ayala Melo (28), Juan Alberto Bogado (42), César Rubén Bogarin Alen (54), y la representante de la empresa Plan Urbano, la abogada Sun Young Bang, como instigadores de prevaricato, y autores del uso de documentos públicos de contenido falso; y el ex oficial de justicia Víctor Hugo Rotela (41), como autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los ahora acusados se vieron involucrados en supuestas irregularidades en acciones preparatorias de juicios ejecutivos y juicios ordinarios tramitados ante el Juzgado de Paz de La Catedral del Segundo Turno, entre los años 2023 y 2024.

Falsedades en cadena dieron pie a que se dicten 151 resoluciones irregulares

De acuerdo con los elementos reunidos por los fiscales investigadores, la jueza Nathalia Garcete habría tenido la colaboración activa de los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala, y Sung Young Bang, así como de la ujier Mariam Ortiz y los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda, quienes habrían practicado actos procesales y diligencias con apariencia de legalidad para avanzar el proceso judicial.

En tal sentido, la jueza Nathalia Garcete dictó al menos 151 resoluciones violando la ley, con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no fueron diligenciadas realmente por la ujier, quien se limitaba a informar falsamente, siempre según la Fiscalía.

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Es así que, los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sun Young Bang, se valieron a su vez de las cédulas de notificación con el informe del ujier sobre que las notificaciones fueron hechas, para solicitar al juzgado hacer efectivo el apercibimiento de tener por reconocidas las firmas en los pagarés.

Por su parte, la ujier Mariam Ortiz habría consignado falsamente en sus informes que las notificaciones fueron practicadas, lo que realmente no aconteció. Es así que los actuarios, Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda elaboraron informes para dar ropaje legal de una tramitación procesal ajustada a la ley, que tendrían certificación falsa sobre la notificación de la ujier.

De esta forma los actuarios judiciales, con sus intervenciones en los procesos y el fin de dar la apariencia de legalidad, habrían colaborado para que la jueza Nathalia Garcete dicte las 151 resoluciones violatorias de la ley, bajo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas.