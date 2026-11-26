La Parroquia Catedral de San Lorenzo anunció la suspensión de su tradicional cena de fin de año, prevista para el viernes 4 de diciembre de 2026, debido a la situación económica que afecta a numerosas familias y comunidades.

Los colaboradores de las diferentes comunidades manifestaron que los feligreses que acuden a las capillas no están en condiciones económicas para soportar gastos excesivos.

La decisión fue tomada por unanimidad durante una reunión realizada el lunes 23 de noviembre, en la que participaron integrantes del Consejo Económico Parroquial, administradores de capillas, grupos y movimientos, además de los sacerdotes, bajo la presidencia del párroco.

Según informaron allegados de las capillas, cada coordinador debía llevar 30 adhesiones de G. 50.000 a su comunidad y, además, colaborar con la carne que iría en cada plato para la preparación de la cena de fin de año.

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La situación conmovió a la comunidad, por lo que muchos laicos pidieron realizar otras actividades para evitar incurrir en varios gastos. Según manifestaron, tras la reunión se concluyó que cada comunidad deberá aportar el mismo monto correspondiente a las 30 adhesiones, es decir, G. 1.500.000 por comunidad, para colaborar con el sostenimiento de la Parroquia Catedral de San Lorenzo.

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Según el comunicado difundido por la institución religiosa, durante el encuentro se analizaron las dificultades económicas que atraviesan las familias a raíz de la reciente crisis financiera de Ueno Bank y cómo esta situación repercute en la vida de las comunidades parroquiales.

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El Consejo Económico Parroquial, tras escuchar la realidad de cada grupo, resolvió dejar sin efecto la cena de fin de año y buscar otra modalidad de colaboración para contribuir al sostenimiento económico de la Parroquia Catedral.

“Ante todo, conversamos sobre las dificultades económicas que la reciente crisis financiera ha causado a muchas familias y que también repercuten en la vida de nuestras comunidades. En espíritu sinodal, nos dimos tiempo para escucharnos, conocer la realidad de cada comunidad y discernir juntos la decisión más adecuada”, reza una parte del comunicado del Consejo Económico Parroquial.

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Desde la parroquia agradecieron la comprensión de los fieles. Sin embargo, cada grupo deberá aportar la suma de G. 1.500.000, realizando otros tipos de actividades para contribuir con la institución.

Actualmente, la administración de la Parroquia Catedral de San Lorenzo está a cargo del presbítero Pedro Celestino Brítez, quien fue designado al cargo a inicios de este año por el obispo emérito, Mons. Joaquín Hermes Robledo, cuando estaba a cargo del obispado de la Diócesis de San Lorenzo