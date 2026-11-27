Mientras siguen esperando alguna ayuda por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la comunidad educativa de la escuela sigue organizando actividades para juntar fondos pero no es suficiente. Es que son cinco aulas las que padecen de las goteras e imposibilitan el desarrollo normal de clases.

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“Lastimosamente, nuestras condiciones edilicias continúan en las mismas situaciones que nos arrojó el último fenómeno climático del 3 de octubre. La verdad es que nosotros queremos hacer un llamado a todas las autoridades. Yo particularmente no conozco el protocolo que se sigue pero insistir en que alguien pueda venir a repararles a todos los niños y dejar en condiciones las instituciones educativas oficiales”, pidió el docente Fernando Mereles.

A pesar que ya está culminando el año escolar, el profesor solicitó de manera urgente la reparación de los hechos y otras partes de la estructura edilicia. “Nos encantaría que en este período vacacional, las instituciones que se encargan de reparar la infraestructura, nos asistan como institución educativa. Esto es una urgencia y necesitamos que puedan venir lo antes posible para darle solución a todas las aulas y a todos los pabellones de toda nuestra institución”, clamó Mereles.

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Clases bajo agua

El trabajador de la educación relató que cuando se presentan días de lluvia, las aulas quedan totalmente inutilizables. “Cuando hay lluvia, ya no se puede dar clase; ya toda la comunidad educativa está en conocimiento de ello y los padres toman la determinación de no enviar a sus hijos, justamente por el peligro que conlleva la situación en la que está ahora la escuela”, lamentó.

Por su parte, la docente del primer grado Dolly Villa manifestó su preocupación por la imposibilidad de desarrollar actividades académicas. “Cuando tenemos días de lluvia, es imposible desarrollar clases. A veces tenemos que buscar latonas, baldes o cualquier recipiente para estar paliando esas goteras. Incluso con los alumnos tenemos que estar buscando escurridores y escobas al día siguiente”, retrató la docente de esta escuela.

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La misma también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al MEC y otras autoridades solicitando ayuda para poder concluir el año. “Tenemos que desarrollar clases el año que viene con la seguridad y la comodidad que corresponde para cada alumno. Esa es mi petición y eso es lo que yo quería manifestar a las personas que corresponden”, reclamó Villa.

Trabajo autogestionado

Por su parte la directora de la institución, Nancy Ramírez expresó que realizan actividades en conjunto con la Asociación Cooperadora Escolar (ACE) para recaudar fondos y materiales para la reparación pero el monto no alcanza para cubrir todo. “Son casi once aulas que están necesitando esa reparación. Tenemos aulas en estado crítico que necesitan que se desmantele el techo y se vuelva otra vez a cambiar”, puntualizó.

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Ramírez precisó que son cinco las aulas que deben cambiar el techo por completo y otras nueva que deben reemplazar tejas en la estructura. “Aparentemente, si vamos a hacer los cambios de techo porque son cinco aulas las que necesitan el cambio completo de techo y son nueve aulas en las que se tienen que reemplazar tejas, vidrios rotos y otras cosas”, dijo.

El costo de las obras es impagable para ellos. “Yo creo que todo costaría entre 100 y 150 millones de guaraníes como mínimo. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a cerrar el año escolar. Esperamos que durante las vacaciones el Ministerio de Educación, la Dirección de Infraestructura, pueda venir a la institución a hacer las reparaciones pertinentes y, posterior a eso, brindarle seguridad a nuestros alumnos para el período 2027”, deseó.

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La autoridad dijo que con lo recaudado se pueden iniciar obras pero el punto más crítico debe ser cubierto por el MEC debido a los costos. “En estas condiciones hoy nosotros no tenemos alumnos, porque se avecina según meteorología, una lluvia copiosa nuevamente. Entonces, hoy 27 de noviembre, los chicos no están viniendo. Tenemos poquísimos alumnos, porque sus padres ya no quieren arriesgarlos, ya que no tenemos seguridad para brindarles aquí”, finalizó la directora.