La temporada de verano en nuestro país es sin dudas una época en la que la sandía es el producto estrella en los mercados. Su valor nutricional y su alto contenido de agua, hidrata, sacia y por sobre todo, satisface con su intenso y delicioso sabor.

En Encarnación, desde noviembre, las más codiciadas son las sandías de Timbo’i y desde enero, las de Paso Guembé, por la calidad y el sabor que caracterizan a estas frutas. ¿Alguna vez las probaste?

Detrás de la identificación de estos productos como si fueran “marcas” de calidad, existe un trabajo continuo e intenso de los comités de producción. Cada año, celebran la cosecha, pero por sobre todo el esfuerzo que hay detrás de las vitrinas de cada fruto que llega a nuestras mesas.

En el departamento de Itapúa, la agricultura conforma una parte sustancial de la economía. Según datos de la Encuesta Económica de la Agricultura Familiar (Eneaf), el 92% de las fincas produce para el autoconsumo y la venta de los productos agrícolas.

Entre los productores que combinan consumo y venta, el 44,7% del ingreso total proviene de la comercialización de productos agropecuarios. En cuanto al ingreso neto agropecuario anual, en el grupo de productores que se dedica solamente al consumo, el 50% tiene ganancias superiores a G. 8.998.000 al año. En cambio, en el grupo que produce para consumo y venta, la mitad supera los G. 36.490.000 anuales.

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En ese sentido, la producción agrícola es una fuente fundamental de sustento para las familias del campo. En el séptimo departamento, los comités de productores se organizan para celebrar el éxito de las cosechas. Además, se organizan para fortalecer las técnicas de cultivo y establecer estándares que permitan destacar el producto.

Es por ello que cada comunidad, con el tiempo, ha logrado imponer una identidad comunitaria, pero, a su vez, una idea de marca de calidad, representada en el reconocimiento del producto asociado a estas. Es decir, el consumidor reconoce la sandía de Timbo’i, la de Paso Güembé, la cebolla de General Delgado, el ajo de General Artigas, entre otros.

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Fiestas, ingresos y visibilidad

El director de la oficina regional sur en Itapúa de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ingeniero Diosnel Bareiro, detalló que las celebraciones impulsadas por las comunidades permiten un reconocimiento al esfuerzo realizado por los productores.

“Consideran como una vidriera para su producción. Da visibilidad a la producción, ayuda mucho a los productores a que puedan comercializar sus productos”, indicó Bareiro. En paralelo, la propia actividad es un dinamizador económico para los comités.

La edición 2026 de la Fiesta y Exposición de Sandías de Timbo’i, celebrada el pasado sábado 21 de noviembre en San Pedro del Paraná, generó G. 9.780.000 en ingresos netos para el comité. En el año 2025, el ingreso fue de G. 10.450.000.

Este tipo de eventos aglutina a entre 400 y 600 personas, estimaron desde el DEAg. Otros eventos reconocidos son la Fiesta del Ajo en General Artigas, la Fiesta de la Mandioca en Coronel Bogado, la Fiesta de la Cebolla en General Delgado y la Fiesta Nacional de la Sandía de Paso Güembé, en Trinidad.

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Calendario de celebraciones

Los eventos, llenos de colorido local, innovación y creatividad, son una excusa ideal para realizar turismo interno. Más allá del interés por los productos, son una oportunidad para conectar con la idiosincrasia del campo en un entorno festivo.

Además, se saborean las más insólitas creaciones culinarias, únicas en su tipo. Por ejemplo, en la última Fiesta y Exposición de Sandías (San Pedro del Paraná), se expuso una serie de productos derivados. Entre ellos, bebidas como daiquiris, jugos, panes dulces, helados, milanesas, entre otros alimentos, hechos a base de sandía.

El próximo jueves 10 de diciembre se desarrollará en la compañía Arroyo Itá, del distrito de General Artigas, la segunda Fiesta del Ajo, en la finca del presidente del comité, Edilberto Servián. Contará con exposición del producto, derivados y actividades lúdicas, como el concurso de trenzado del ajo.

Entretanto, la fiesta más tradicional del departamento es la Fiesta Nacional de la Sandía de Paso Güembé, que celebrará su 31ª edición el 9 y 10 de enero de 2027, en el distrito de Trinidad. La misma se celebra en el predio del Comité de Productores de la comunidad.

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Otras propuestas a considerar

Cada año, en el distrito de Coronel Bogado, se realiza el Festival Nacional del Chipá para celebrar el producto característico de la comunidad. En la ciudad se cuenta con más de 60 variedades de chipas rellenas.

El producto característico está elaborado con almidón y tiene una forma torneada. Existen más de 30 chiperías en el distrito. Este año se celebrará el sábado 26 de diciembre, con un gran espectáculo musical en el que destacan las participaciones de Mili Britez, Tierra Adentro, Luis Mosqueda, Trío San Valentín, entre otros grandes artistas.

Del 1 al 5 de diciembre se celebrará la 30ª edición de la Expo Agrodinámica, en el Campo Demostrativo de la Cooperativa Colonias Unidas, ubicado sobre la ruta PY06 (km 44), en el distrito de Hohenau, Itapúa.

El evento cuenta con exposición dinámica y estática de tractores, cosechadoras, pulverizadoras y equipos de agricultura de precisión de más de 450 empresas expositoras, en un predio de 40 hectáreas. También habrá espacios de pruebas a campo de nuevas variedades de cultivos (soja, maíz, yerba mate, entre otros) y defensivos agrícolas.

Es la mayor expo de la región, de acceso libre y gratuito al público. Es organizada por la Cooperativa Colonias Unidas.

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Aporte sustancial a la economía

El departamento de Itapúa representa el 6,4% del Producto Interno Bruto del país, siendo el cuarto territorio de mayor aporte, por debajo de Alto Paraná, Asunción y Central. El sector primario de la economía representa el 31% de la ocupación, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los suelos del séptimo departamento son predominantemente arcillosos y lateríticos rojos (como los oxisoles), formados a partir de la descomposición de rocas basálticas en un clima subtropical húmedo. Su característico color rojizo proviene de la presencia de óxidos de hierro (óxido férrico) e hidróxidos de aluminio generados por la meteorización y lixiviación de rocas volcánicas como el basalto.

Presentan un alto contenido de arcilla que forma agregados estructurales. La fracción arcillosa ayuda a retener mejor la materia orgánica y los nutrientes disponibles para las raíces. Esto los convierte en terrenos beneficiosos para la expansión agrícola.

Según el informe técnico de la DEAg (MAG), se prevén ingresos por G. 20.814.000.000 durante la zafra 2026 en el departamento de Itapúa.

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Cuatro rubros en expansión dentro del departamento

Este dato integra las proyecciones de cosecha y comercialización de cebolla, sandía, papa y ajo, cuya producción concentra una superficie de 814 hectáreas de cultivos en el departamento.

La actividad abarca cultivos agrícolas distribuidos en distritos del sur departamental, entre ellos San Pedro del Paraná, José Leandro Oviedo, General Artigas, Coronel Bogado, San Cosme y Damián, Nueva Alborada y Encarnación.

Los datos indican que el rubro de la papa suma 55 hectáreas de la variedad Spunta, a cargo de 387 productores. Se proyecta cosechar 660.000 kilos por un valor de G. 3.300.000.000. El ajo, concentrado en General Artigas, involucra a 50 productores en 13 hectáreas con las variedades Ajo Py, Mineiro e Ito. Se estima la venta de 104.000 kilos, con un retorno de G. 1.248.000.000.

La cebolla lidera en materia de ingresos y concentra una proyección de G. 9.516.000.000. El rubro nuclea a 477 productores en 244 hectáreas, con un volumen de venta calculado en 3.172.000 kilos de las variedades Alborada, Rainha, Valessul y Salto Grande.

El cultivo con mayor superficie cultivada sería la sandía, que abarca 502 hectáreas cultivadas por 368 productores. Se prevé comercializar 450.000 frutas de las variedades Olimpia, Leona, Baraka, Top Gun y Caramelo, lo que representará G. 6.750.000.000.

Así, entre aromas a tierra húmeda, música tradicional y mesas rebosantes de creatividad culinaria, Itapúa demuestra que su mayor riqueza no está solo en la fertilidad de sus suelos, sino en la capacidad de su gente para unirse y prosperar. Este verano, el calendario está abierto. Recorrer las rutas del séptimo departamento es la mejor excusa para brindar por la cosecha, apoyar al productor local y llevarse a casa el auténtico sabor del sur.