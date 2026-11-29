El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de Thiago de Oliveira, alias Flamengo, procesado y encarcelado en el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de la ciudad de Emboscada, en el marco de la Operación Pavo Real II.

La defensa de Flamengo había solicitado su arresto domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción, con uso de tobillera electrónica; y ofreció como garantía un inmueble valuado en G. 2.000 millones, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

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Sin embargo, el juez Osmar Legal consideró que si bien la defensa presentó certificados de nacimientos de los hijos del procesado e invocó la existencia de bienes inmuebles como elementos demostrativos de arraigo, tales circunstancias no resultan suficientes, por sí solas, para descartar el peligro de fuga del sindicado como socio narco de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes.

Thiago de Oliveira cumple prisión preventiva desde el 20 de marzo de este año, cuando el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, dictó el Auto Interlocutorio N° 93, mediante el cual admitió la imputación, abrió el proceso penal y dictó la medida cautelar contra Flamengo.

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Persiste peligro de fuga de Flamengo, según juez

En el Auto Interlocutorio N° 436 del 27 de noviembre de 2026, al ratificar la prisión preventiva el magistrado resalta que en la imputación el Ministerio Público atribuye a Flamengo una presunta participación activa en una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes (cocaína) y al lavado de activos, con conexiones operativas y logísticas entre Paraguay, Bolivia y Brasil.

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Asimismo, a Thiago de Oliveira se le atribuyen funciones de coordinación logística y financiera, vinculadas con operaciones de transporte de cargamentos de cocaína mediante aeronaves y pistas clandestinas, de acuerdo con lo resaltado por Legal.

Tales circunstancias, particularmente las conexiones internacionales investigadas, la presunta disponibilidad de recursos económicos y logísticos y los vínculos con personas asentadas en países vecinos, constituyen para el magistrado elementos objetivos que permiten sostener la persistencia del peligro de fuga, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 243 del Código Procesal Penal.

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En cuando al domicilio ofrecido, la vigilancia policial y el control mediante el dispositivo electrónico, Legal concluyó que si bien constituyen mecanismos de supervisión, no garantizan por sí mismo el sometimiento efectivo del procesado al procedimiento, atendiendo las particularidades de la estructura criminal investigada a las facilidades de desplazamiento internacional que presuntamente habría tenido.

Justicia dio por desistida extradición de Flamengo a Brasil

A inicios del mes de octubre, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, rechazó el pedido de prórroga hecho por la República Federativa del Brasil, en el marco del proceso de extradición relacionado con Thiago Alessandro de Oliveira Dávalos Brites.

Mediante el Auto Interlocutorio N° 319, el magistrado también tuvo por desistido al Brasil en el pedido de extradición de Thiago de Oliveira. También dejó en claro que la decisión obedece al incumplimiento del plazo previsto en el artículo 21 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados parte del Mercosur.

Por la misma resolución, el juez remitió la referida resolución y las actuaciones pertinentes a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que la máxima autoridad se pronuncie sobre la presente resolución, mientras ello ocurra, el requerido en el proceso de extradición continuará con prisión preventiva.

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Thiago de Oliveira había sido detenido en el Cuarto Barrio, de Luque, por una comitiva liderada por el fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, e integrada por agentes de policiales de Antinarcóticos, acompañados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en marzo de este año.