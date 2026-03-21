Caso Pavo Real Py: Alexandre y Flamengo coordinaron envíos de droga en cinco meses

La imputación contra el brasileño Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites (44), alias Flamengo o Polaco, revela que entre los años 2020 y 2021 habría actuado de enlace desde Bolivia, con organizaciones proveedoras de cocaína, con Alexandre Rodrigues Gomes, que actuaban desde Paraguay. Esta investigación se enmarca dentro del caso denominado Pavo Real Py II.

Estos datos pudieron ser obtenidos por el Ministerio Público mediante cooperación jurídica, a través del intercambio de información, específicamente conversaciones que se dieron a través de la plataforma de mensajería encriptada “SKY Ecc”.

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Los analistas de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) Antinarcóticos de la Policía Nacional, identificaron el pin “7JBIOJ” asociado al alias Flamengo, con el que se identificó a Thiago de Oliveira, y también los pines “67BADE” vinculado al alias Burberry y también “TQDRDU” alias Legendario, ambos de Alexandre Rodrigues Gomes. Sin embargo, los investigadores observaron mayor intervención de p Rodrigues Gomes con el pin “TQDRDU”.

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En el marco de esas interacciones se pudo identificar que entre noviembre de 2020 y marzo del 2021, Thiago de Oliveira y Alexandre Rodrigues habrían coordinado un total de tres vuelos cargados con cocaína, provenientes de Bolivia y que ingresaron a territorio paraguayo. Según se señala en la imputación a de Oliveira se recibieron en total 1.342 paquetes de cocaína en ese periodo.

Sociedad Alexandre Rodrigues-Thiago de Oliveria

La imputación detalla que, Alexandre Rodrigues Gomes era considerado líder de un grupo criminal que operaba en el departamento de Amambay. En ese marco tenía a su cargo las labores de negociación, adquisición y envío sistemático de cocaína, pasta base y marihuana al Brasil, usando aviones provenientes de Bolivia.

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Por otra parte a Thiago de Oliveira, se presume que habría operado como uno de los lideres y financistas principales de la estructura criminal investigada, manteniendo un rol de coordinación logística y financiera que lo ubica en una posición de decisión dentro de la estructura.

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En ese sentido se tienen datos que señalan que ambos habrían coordinado vuelos, Thiago de Oliveira desde Bolivia y Alexandre Rodrigues desde Paraguay, para los envíos de cargamentos de drogas.

Las actividades de Thiago de Oliveira habrían abarcado, de manera simultánea, la organización del tráfico internacional de cocaína, al igual que la reinversión de sus ganancias ilícitas en el sistema económico formal de la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

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Precisamente en ese contexto, de Oliveira habría adquirido el edificio “Ervais” ubicado en la ciudad de Ponta Porá, en Brasil; y en Paraguay habría invertido sus ganancias presuntamente ilícitas en el edificio denominado “Tetryz Palace”, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, directamente con su socio Alexandre Rodrigues empresarial.

A esto se suma que Alexandre Rodrigues habría también tenido interacción en los grupos de SKY ECC con Rodrigo Paredes Alvarenga, un cambista paraguayo detenido en Paraguay en el marco del caso Hinterland, de Brasil, y que luego fue extraditado a ese país.

Por su parte, de Thiago de Oliveria se presume que canalizaba sus ganancias hacia el sistema financiero formal a través de un esquema de lavado que sería coordinado por Jovenil Vieira Rodrigues, para ello habrían utilizado empresas de fachada en la frontera entre Paraguay y Brasil.

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Flamengo se encargaba del pago y transporte de la droga

Las conversaciones observadas entre los años 2020 y 2021, se daban en español y portugués, entre los usuarios identificados con los pines “7JBIOJ” alias Flamengo, de Thiago de Oliveira, y “TQDRDU” alias Legendario, de Alexandre Rodrigues Gomes. De hecho, esas comunicaciones se hacían en forma individual como en grupos temporales creados exclusivamente coordinar operaciones ilícitas.

Es así que, en el marco operativo concerniente al narcotráfico, se atribuye a Thiago de Oliveira haber actuado como enlace directo de la organización boliviana, gestionando vuelos hacia zonas rurales de los departamentos de Concepción y Amambay, en coordinación con Alexandre Rodrigues.

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En ese sentido la Fiscalía presume que de Oliveira ejercía un control del inventario y del flujo de carga de cocaína producida en Bolivia, con cantidades precisas de las sustancias.

Incluso, mediante datos extraídos de SKY ECC, se vislumbra que Thiago de Oliveira se movilizaba personalmente desde Paraguay a Bolivia, transportando dinero en efectivo para el pago a proveedore, a quienes se dirigían como “cocineros”, retornando después con las cargas a bordo de aeronaves.

Coordinación de vuelos y pistas para descenso

De acuerdo con el escrito fiscal, el 17 de noviembre de 2020, en un grupo donde intervino el pin “OCXPQN”, Thiago de Oliveira con el uso del pin “7JBIOJ” y bajo el alias Flamengo, solicitó a Alexandre Rodrigues, que utilizaba el pin “TQDRDU” bajo el alias Legendario, que remita coordenadas y frecuencia radial.

Cabe señalar que esta organización criminal dedicada al narcotráfico, supuestamente liderada en Paraguay por Alexandre Rodrigues Gomes, utilizaba la modalidad de enviar coordenadas geográficas bajo el sistema GMS (grados, minutos y segundos), además de frecuencias radiales para establecer las comunicaciones y no ser rastreados para coordinar el descenso y arribo de aviones cargados con cocaína.

Es así que, minutos después, fue Flamengo quien remitió una fotografía en la que se observó un pedazo de papel. En el mismo estaban escritas las coordenadas 22-25-168 057-16-148, que al introducirlas al Google Maps daban ubicación en un punto de Concepción, específicamente una pista de tierra ubicada entre los distritos de San Carlos del Apa y Sargento José Félix López, ex Puensiño.

En esa operación fue Alexandre Rodrigues, a través de su pin “67BADE” vinculado al alias Burberry, quien envió una frecuencia radial, para comunicarse con el piloto de la aeronave.

El 21 de noviembre de 2020, Flamengo estableció que el santo y seña para la búsqueda de la carga era “Kejadas Kejadas”.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2020, Flamengo alertó a los demás miembros del grupo que a iba a pasar las coordenadas, la frecuencia radial y reiterar el santo y seña. El 3 de diciembre de 2020, las conversaciones entre Flamengo y Legendario ya es de pura coordinación. El primero le avisa al segundo que el vuelo estaba pasando Santa Cruz de la Sierra, es decir, estaba a medio camino y le señala que es de “450” haciendo referencia al peso.

Luego el 12 de diciembre de 2020, Flamengo avisa que en Bolivia había clima soleado y que podía ir otra aeronave hasta allá, porque las “cosas” en relación a la droga “tarda dos horas en desenterrase” y llevar hasta la “cancha” término usado para referirse a la pista.

Posteriormente, en esa misma fecha, Flamengo avisó que el avión cargado se estrelló antes de levantar vuelo. Luego informó que no querían que vaya un mecánico y que pretendian quemar la aeronave porque la consideraron perdida.

Sobre este punto en la imputación se resalta que la organización tenía una importante capacidad de rearticulación ante eventos de contingencia pues en caso de accidentes aéreos, el grupo procedía a destruir en forma deliberada las mismas para no dejar evidencias.

El 23 de diciembre de 2020, Flamengo indica que iba una carga indicando “450 puma”, en referencia a la cantidad en peso y el sello para identificar el destinatario final. Luego el 31 de enero de 2021, Flamengo también envió una foto de bolsas de arpillera, cargada con paquetes de cocaína con el sello “32”, indicando ante la consulta de Legendario que eran en total 442 panes.