Ante la presión ciudadana, el MOPC se suma al arreglo de caminos en Alto Paraguay

Los pobladores de Bahía Negra y Fuerte Olimpo están desesperados porque la falta de caminos transitables produce numerosos inconvenientes, sobre todo para el reabastecimiento de productos alimenticios en las comunidades y, por supuesto, pérdidas económicas a productores y comerciantes.

Desde el pasado 14 de abril no se puede circular por el principal y único camino que une a estos distritos con la ruta bioceánica, atendiendo a que un tramo de unos 10 kilómetros se encuentra inundado, específicamente en la zona conocida como Búfalo, en dirección a la localidad de Toro Pampa.

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Ante la falta de respuesta de las autoridades para la reparación de este tramo en especial y atendiendo a que durante toda la semana no se pronostican lluvias por la Dirección de Meteorología e Hidrología, los pobladores de la comunidad de Toro Pampa comenzaron a realizar la famosa vaquita para costear los gastos de desagote de las zonas inundadas del camino.

Desde bien temprano de este martes, los voluntarios se encuentran trabajando en los primeros cortes del camino inundado. Realizan el desagote para permitir el ingreso de las máquinas a fin de rehabilitar este importante tramo rutero y acabar con el aislamiento de cientos de familias de diversas comunidades.

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Cartera de Obras se suma con dos máquinas

Ante la iniciativa de los pobladores, el Distrito del MOPC con asiento en Fuerte Olimpo envió dos máquinas para sumarse a la tarea de reparación del camino. Esta acción conjunta ya está mostrando resultados satisfactorios, pues varios tramos ya fueron totalmente desagotados.

Las tareas se concentran en aproximadamente 10 kilómetros y, de no producirse más lluvias, en pocos días más se estaría logrando la rehabilitación del camino. Esto permitirá la entrada a las comunidades, así como la salida hacia otras regiones del país a los pobladores y productores de esta zona.

Voluntarios metiches

El grupo de voluntarios acostumbrados a realizar este tipo de trabajos se denomina “Metiches”, a cuyo frente se encuentra don Amalio Valdez. El popular nombre surgió de las autoridades de gobiernos anteriores de la Gobernación de Alto Paraguay.

Ante el nulo accionar de las autoridades de aquel entonces, se organizaron y realizaron una colecta de dinero. Con lo recaudado realizaron el desagüe de los tramos.

Las autoridades se sintieron supuestamente ofendidas porque procedimos a realizar trabajos que les corresponden, ya que quedaron mal parados ante la opinión pública del país entero, por lo que nos denominaron “metiches”, por meternos en cosas que no nos atañen. Desde allí quedó este pintoresco nombre y cada vez que se presenta una situación similar con los caminos, como ahora, el grupo “Metiches” entra en acción, mencionó Valdez.

La mayoría de las personas conoce que el dinero que se recolecta en los grupos de WhatsApp es para la compra de combustibles para el funcionamiento de las motobombas y la adquisición de alimentos para los voluntarios. Es por eso que siempre responden sin mayores inconvenientes. “Desde esta mañana comenzamos a desagotar los primeros tramos”, dijo Valdez.

El pueblo salva al pueblo

Los pobladores expresan indignación ante la nula acción de las autoridades que, lejos de ocuparse de este tema de caminos, están inmersos en cuestiones proselitistas, como el caso del gobernador Arturo Méndez y el diputado José Domingo Adorno, ambos colorados cartistas. Participan en actividades políticas para promocionar las candidaturas de sus respectivas parejas sentimentales para ocupar el cargo de intendenta.

Adriano Gómez dijo que, lamentablemente, una vez más, “el pueblo salva al pueblo”. Si ellos no comienzan estas reparaciones de los caminos, las autoridades solo esperarían a que las aguas retrocedan de manera natural, y esto representa esperar varios meses, así como ya sucedió el año pasado, dijo.

Derlis Silva, comerciante y transportista de la zona, no se guardó nada para expresar su indignación hacia el nulo accionar de las autoridades. Los calificó de antipatriotas por tener postradas y abandonadas a las familias de la zona, que con cada lluvia quedan aisladas.

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Cuando esto sucede, las autoridades buscan culpar a la madre naturaleza por la cantidad de lluvias que se producen, pero en realidad sabemos que el aislamiento se debe a la total irresponsabilidad de las autoridades en realizar los trabajos de reparación de los caminos como debe ser, indicó.

Existe mucha corrupción en el uso del dinero público; eso lo demuestra la reciente licitación de unos G. 17.500 millones para reparar los caminos de la zona. En cuatro meses de trabajo apenas se logró avanzar unos 20 kilómetros, en tanto que desde el MOPC no existe fiscalización de estas tareas. Hasta la fecha no se logró colocar un centímetro de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe, resaltó.

A nadie le preocupa la triste situación por la que pasan los pobladores en Alto Paraguay. El presidente Santiago Peña es un mentiroso, pues en varias ocasiones prometió asfaltar caminos en Alto Paraguay; ahora su gobierno está a punto de fenecer y hasta la fecha no logró colocar un centímetro de asfalto en la zona, sostuvo.