Débil pedido de productores y tibias promesas de reparación de caminos en Alto Paraguay

En una reciente reunión entre la ministra y productores del departamento, encabezados por el presidente de la Regional Alto Chaco, Nevercindo Cordeiro, los mismos expusieron la deplorable situación de los caminos en el Alto Paraguay.

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Actualmente, dos empresas adjudicadas por el MOPC, con un monto superior a los G. 17.500 millones, son las encargadas de reparar algunos tramos de caminos y, según los productores, la licitación solo contempla 100.000 m³ de movimiento de tierra para realizar los levantes de terraplén.

Sin embargo, la situación de los caminos requiere unos 500.000 m³ para elevar a la altura necesaria, al menos, las zonas críticas y así evitar inundaciones en días de lluvia, por lo que solicitaron a la ministra aumentar la cantidad requerida.

La secretaria de Estado les mencionó que el pedido resulta imposible, pues según el contrato vigente, solo se puede ampliar un 20%. Sin embargo, ante la insistencia de los productores, la ministra se comprometió a realizar una nueva licitación.

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Asociación de caminos

En la oportunidad, la ministra planteó volver a implementar una comisión encargada de mantener transitables los caminos, atendiendo el supuesto éxito de otras asociaciones similares en el país. Según explicó, con este mecanismo se podría disponer de recursos de manera permanente, evitando así los largos procesos burocráticos de las tradicionales licitaciones.

Con el planteamiento realizado por la ministra, se entiende que se diluye la promesa del presidente Santiago Peña de construir caminos de todo tiempo en el Alto Paraguay, pues la creación de una comisión de caminos aparece como un proyecto de largo plazo orientado únicamente a evitar el deterioro permanente de los tramos ruteros del departamento.

Tiempo atrás, ya existía una asociación encargada de cuidar y mantener transitables los caminos en el Alto Paraguay; sin embargo, debido a los permanentes reclamos de conductores por el elevado costo del peaje y las escasas reparaciones realizadas, la Gobernación decidió disolverla en el 2024.

Tibio reclamo

Pobladores de la zona mencionan que el reclamo realizado por los productores es bastante tibia, como si se tratara simplemente de un diálogo informal, atendiendo que la respuesta de la ministra demuestra el poco interés del Gobierno nacional en brindar una solución de fondo a la problemática de los caminos en el Alto Paraguay.

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El reclamo debió centrarse en exigir a las autoridades la construcción de caminos de todo tiempo, señalaban los moradores, atendiendo la fuerza productiva del sector ganadero, ya que con casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno, el departamento se ubica como el tercero más productivo del país.

Además, el 30% de la carne producida en esta región chaqueña es exportada, por lo que no se comprende este tibio pedido, mencionaban los pobladores, pues con cada aislamiento que se produce las pérdidas económicas son millonarias, alegaban.

Reunión productiva

Para los productores, sin embargo, la reunión con la ministra fue bastante productiva, al menos así lo manifestó Nevercindo Cordeiro, al señalar que están conscientes de que la solución real al problema de los caminos es lograr el asfaltado de estos tramos.

“Entendemos también que el tema del asfalto se torna bastante difícil, atendiendo a que el Gobierno debe realizar una millonaria inversión, por lo que solicitamos entonces que se pueda ampliar el presupuesto de la licitación actual, para que se ejecuten los levantes de terraplén y la colocación de sistemas de desagüe”, refirió el productor.

Finalmente, Cordeiro dijo que acordaron con la ministra sobre la posibilidad de colocar enripiado en estos caminos, ya que el asfaltado se torna complicado, por lo que estarán elaborando un presupuesto que incluya ese trabajo para luego presentarlo al MOPC.