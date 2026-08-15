Comunidad de los Tomarahos reclama presencia policial en Fuerte Olimpo

La población pertenece al distrito de Fuerte Olimpo y se encuentra a unos 65 kilómetros aguas arriba del casco urbano de esta capital departamental, a orillas del río Paraguay. En el lugar se sucedieron numerosos hechos de inseguridad, entre ellos asesinatos de indígenas.

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La comunidad es bastante vulnerable, atendiendo que se encuentra en una zona fronteriza. De forma permanente llegan al lugar personas que trabajan en estancias del otro lado del río, es decir, del Brasil, protagonizando hechos de violencia a través del consumo de alcohol y buscando diversión con mujeres de la población.

El último caso sucedido fue la muerte de un líder de la comunidad. Tras este suceso, desde la Dirección de Policía del departamento se decidió enviar efectivos policiales, quienes cumplían la labor de brindar seguridad de forma permanente en el lugar. Sin embargo, tras el cambio de los nuevos jefes policiales, se decidió retirar a estos uniformados de la zona.

Manifestación

En la mañana de este viernes, los pobladores del lugar decidieron manifestarse pacíficamente, reclamando que puedan volver los policías, atendiendo que, apenas dejaron el lugar, nuevamente están llegando personas extrañas desde el lado brasileño, lo que produce temor entre las familias.

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Gricelda Vera, lideresa de la comunidad, dijo que se necesita con urgencia que los uniformados vuelvan a brindar seguridad a la población, por lo que piden a los nuevos jefes policiales poder retomar esta importante función y así dar un poco de tranquilidad a las familias del lugar.

“Hace una semana que los policías volvieron a Fuerte Olimpo y, desde entonces, están apareciendo nuevamente las personas desde el lado brasileño. Se enteraron de que ya no tenemos cobertura policial y entran otra vez en nuestra comunidad, persiguiendo a las mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas”, dijo la líder.

Versión policial

El comisario principal Justino Jorgge, jefe de Seguridad Ciudadana, dijo que la falta de infraestructura en el lugar es la causa principal por la que no se cuenta con un puesto policial permanente. Existe un proyecto enviado desde la Gobernación al Ministerio del Interior, pero pareciera que no existe presupuesto para una eventual construcción, dijo el uniformado.

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No obstante, sostuvo que se está analizando desde la jefatura volver a enviar personal al lugar para dar seguridad. “Hasta tanto se pueda contar con un local, solo estamos esperando al director de zona para efectivizar el pedido de los pobladores del lugar, y creemos que a partir de la próxima semana nuevamente llegarán al lugar los personales”, dijo finalmente.

Proyecto

El concejal municipal Anselmo González dijo que presentó otro proyecto desde la Municipalidad al Ministerio del Interior para la construcción de una caseta policial, y que esto está bastante avanzado. Sin embargo, mientras esto se efectivice, se necesita que la Policía esté presente en el sitio.

La población donde viven estas personas se denomina María Elena y está ubicada prácticamente en pleno Pantanal paraguayo. Son las últimas 67 familias de los Tomarahos existentes en el país, razón por la cual el Estado debe brindarles la mayor seguridad posible.

Al lugar solo se llega por agua, atendiendo que no cuentan con caminos. Están rodeados de establecimientos ganaderos y solo pueden transitar por esos caminos privados con el permiso de sus propietarios.