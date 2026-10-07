Alto Paraguay: otra odisea vial, 22 horas atrapados en el barro

Un total de seis colectivos partieron aproximadamente a las 13:30 de ayer, martes, de Fuerte Olimpo, en su mayoría con destino a Asunción, y otros se dirigían a la ciudad de Concepción. El desafío inicial, tras las lluvias registradas en la zona, era superar los 140 kilómetros de camino de tierra para llegar hasta la ruta Bioceánica.

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Cada unidad llevaba más de 40 pasajeros, entre ellos varios niños que acompañaron a sus padres en el largo viaje. En su mayoría son familias y jóvenes oriundos de Fuerte Olimpo que, pese a residir en otras partes del país, en el padrón electoral siguen figurando en Alto Paraguay.

La flota de ómnibus era escoltada por maquinaria de la Gobernación del Alto Paraguay, a sabiendas de que se necesitaría este tipo de ayuda para sortear las zonas críticas del precario camino, tras las lluvias registradas en la zona, que se aproximaron a un acumulado promedio de 100 milímetros.

Apenas pudieron completar unos siete kilómetros cuando algunas de las unidades cayeron a la cuneta, por lo que tuvieron que ser auxiliadas por las máquinas viales de la Gobernación para que pudieran continuar el largo viaje.

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Unos 60 kilómetros en 17 horas, lidiando con mosquitos y empujando colectivos

El primer percance que tuvieron los ómnibus con los pasajeros era solo el comienzo de esta larga odisea, pues en 17 horas pudieron completar apenas 60 kilómetros, llegando en las primeras horas de esta mañana a la localidad de Toro Pampa. Desde este lugar, restaban aún más de 75 kilómetros para llegar hasta la ruta Bioceánica.

Los videos y fotografías compartidos por los propios pasajeros muestran todo el sufrimiento que pasaron durante la noche y la madrugada, atendiendo a que, en varias ocasiones, las mismas personas, en especial los varones, tuvieron que empujar los colectivos para que pudieran avanzar.

Las malas condiciones del camino estuvieron acompañadas por los molestosos mosquitos, por lo que los pasajeros tuvieron que lidiar, además del barro, con estos insectos que causan verdaderos inconvenientes, principalmente a las personas que padecen alergias.

A las 08:00 de este miércoles se tenía el informe de que uno de los colectivos había caído nuevamente al costado de la cuneta, en la zona conocida como Búfalo, distante a 45 kilómetros de la ruta asfaltada, desde donde ya se tiene un camino seguro para llegar a destino.

Protesta de pobladores que utilizan los caminos en forma cotidiana

El hecho de que los colectivos no respeten las barreras que implementa en días de lluvias la Gobernación de Alto Paraguay, y sobre todo que los mismos hayan sido acompañados por maquinarias del Gobierno departamental, fue bastante criticado por las personas que utilizan los caminos de la zona en forma cotidiana.

Los mismos, en diferentes grupos de WhatsApp, manifestaron su descontento, con el argumento de que para los políticos son letra muerta las disposiciones creadas por ellos mismos. A los pobladores del lugar se les obliga a respetar las barreras, pero no se actúa de la misma forma cuando se trata de transportar a los votantes, quienes los mantienen en sus cargos.

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La mayor crítica se debe al uso de las máquinas viales de la Gobernación, pues con esto se destruye aún más el camino. Los trabajos de reparación que, a pesar de ser bastante precarios, ayudan a mantener la circulación de vehículos en la zona, explicaron.

La llegada tras 22 horas de odisea

En la mañana de este miércoles, y tras más de 22 horas de verdadera odisea entre el barro y los mosquitos, por fin la caravana de ómnibus que partió en la tarde de ayer desde Fuerte Olimpo pudo llegar a la ruta Bioceánica al completar así los 140 kilómetros de caminos de tierra.

Tras llegar a la ruta de todo tiempo, el viaje ya se hizo de manera segura para poder llegar tanto a Asunción como a la ciudad de Concepción.