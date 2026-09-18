Record Electric fortalece su apuesta por la Industria Nacional

De un taller a un grupo integral

Desde su fundación en 1970, Record Electric construyó una trayectoria vinculada al desarrollo de la industria paraguaya. Lo que comenzó como un taller de reparación de motores fue ampliando progresivamente su propuesta hasta convertirse en un grupo estructurado en cinco unidades de negocios: Record Electric, Record Lux, Record Production, Record Service y Record Ingeniería.

“Buscamos acompañar al cliente en el largo plazo, no solamente con el suministro de un equipo, sino también con asesoramiento técnico y soporte continuo”, explica Bastian Regier, gerente de Marketing y Gestión Comercial de Record Electric SAECA.

El modelo integra la distribución de equipamiento de marcas líderes globales con servicios especializados de posventa y proyectos llave en mano. La oferta comprende motores, bombas y grupos electrógenos, además del diseño, montaje y puesta en marcha de instalaciones eléctricas industriales completas.

A esta estructura se suma un taller de posventa de 1.800 m2, equipado con tecnología de diagnóstico avanzado, que permite fortalecer la atención técnica y extender el respaldo a los equipos instalados.

Producción nacional y valor agregado

Uno de los principales pasos en la evolución de la compañía fue la puesta en marcha de Record Production, unidad enfocada en la fabricación nacional de tableros eléctricos y bandejas portacables.

Para Regier, esta capacidad representa una oportunidad para agregar valor local y responder de manera más eficiente a las necesidades de los distintos sectores productivos. La integración entre comercialización, fabricación, ingeniería y servicio permite ofrecer soluciones adaptadas a los requerimientos específicos de cada proyecto.

El crecimiento de la organización también está acompañado por una estructura de 300 colaboradores, distribuidos en nueve sucursales ubicadas estratégicamente en diferentes puntos del país. La formación permanente del equipo constituye otro de los pilares para sostener los estándares de calidad y especialización.

Tecnología para ganar eficiencia

La innovación y la eficiencia energética ocupan un lugar central en la estrategia de la empresa. En ese sentido, Record Electric impulsa iniciativas orientadas a acercar conocimiento y nuevas tecnologías al sector industrial.

En el marco del Día de la Industria, la compañía organizará junto con WEG el Congreso de Innovación Industrial “Impulsando el Futuro”, previsto del 16 al 18 de septiembre en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El encuentro reunirá a ejecutivos, ingenieros y referentes del sector para analizar tendencias en automatización, transformación digital, mantenimiento predictivo y eficiencia energética.

La propuesta apunta a trasladar conocimiento y herramientas concretas a las empresas para optimizar costos operativos, mejorar procesos y elevar la productividad.

De esta manera, Record Electric busca consolidar su rol como socio estratégico de la industria, combinando experiencia, tecnología, producción local y servicios especializados para acompañar el crecimiento del sector productivo paraguayo.